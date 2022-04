Polaris-Aktien: Niedriger Handel - Alles was Sie wissen müssen!

Wichtiges zuerst! Polaris Inc (NYSE:PII) meldete für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2002 einen Umsatz von 1,96 Mrd. $ und verfehlte damit den Konsens von 2,12 Mrd. $. Der Quartalsumsatz blieb im Vergleich zum Vorjahr relativ unverändert, was auf den anhaltenden Druck in der Lieferkette zurückzuführen ist. Der Umsatz mit Geländewagen stieg um 2 %, der Umsatz mit Marinefahrzeugen um 6 % und… Hier weiterlesen