"Polar Code": MS BREMEN erhält als eines der weltweit ersten Passagierschiffe das Zertifikat

Hamburg (ots) -- Zertifikat für das Befahren der Polarregionen, ab Januar 2018verbindlich- Zweijährige, umfangreiche Vorbereitungsphase- Zertifizierung für alle weiteren Schiffe der Flotte folgenMS BREMEN, das 4-Sterne-Expeditionskreuzfahrtschiff vonHapag-Lloyd Cruises, hat als eines der weltweit erstenPassagierschiffe das "Polar Ship Certificate", ein Zertifikat zumBefahren der Polarregionen, erhalten. Nach einer zweijährigen,intensiven Vorbereitungsphase ist die "Polar-Code"-Zertifizierung nunerfolgreich abgeschlossen. Bis zur Arktissaison 2018 sollen auch alleweiteren Schiffe der Flotte die Anforderungen des "Polar Code"erfüllen.Der "Polar Code" (International Code for Ships operating in PolarWaters), beschlossen von der International Maritime Organisation(IMO), enthält Vorschriften für die Konstruktion, Ausrüstung undQualifikation von Schiffen und ihrer Besatzung, die künftig diePolarregionen befahren. Ausgestellt durch dieKlassifikationsgesellschaft DNV-GL ist ein entsprechendes Zertifikatgemäß "Polar Code" ab Januar 2018 für alle Schiffe verbindlich. DerCode soll die Schiffssicherheit weiter erhöhen und dem Umweltschutzstärker Rechnung tragen."Der "Polar Code" wird die Sicherheit der Navigation in polarenGewässern deutlich verbessern. Mit der erfolgreichen Zertifizierungder BREMEN haben wir Pionierarbeit geleistet und damit die Grundlagefür die "Polar Code Compliance" der anderen Hapag-LloydCruises-Schiffe gelegt. Ich freue mich, dazu beigetragen zu haben."sagt Kapitän Thilo Natke, der den Zertifizierungsprozess fürHapag-Lloyd Cruises begleitet hat. Natke erstellte ein sog. "PolarWater Operational Manual" (PWOM), das insbesondere jungen Offizierendie schiffsbezogenen Besonderheiten der Navigation im Eisnäherbringen soll.Um die Anforderungen des "Polar Code" zu erfüllen, müssen an Bordder Schiffe einige technische Änderungen erfolgen. So wurden bereitswährend des Werftaufenthaltes der BREMEN im Oktober 2016beispielsweise Feuerlöschleitungen an Deck zusätzlich isoliert undein weiterer Eisscheinwerfer eingebaut. Darüber hinaus wurdeumfangreiche zusätzliche Ausrüstung beschafft, um im Notfall dasÜberleben von Passagieren und Crew in polaren Regionen zugewährleisten. Im Rahmen der regulären Werftaufenthalte 2017 werdendie weiteren Schiffe der Hapag-Lloyd Cruises-Flotte ebenfalls füreine erfolgreiche Zertifizierung vorbereitet, sodass die Schiffespätestens zur Arktissaison 2018 den Anforderungen des "Polar Code"entsprechen und die Region erfolgreich befahren können.