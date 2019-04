PokerStars führt UFC Spin & Go als Teil der Partnerschaft mit UFC® ein

Neue globale Partnerschaft sorgt für Schlagzeilen bei UFC® 236:HOLLOWAY vs. POIRIER 2, mit noch mehr Action in PlanungOnchan, Isle Of Man und Las Vegas (ots/PRNewswire) - PokerStars,der unbestrittene Champion der Online-Pokerwelt und dieVorzeige-Pokermarke der Stars Group, gab heute die Einführung vonSpin & Gos unter der Marke UFC als Teil der exklusiven globalenPartnerschaft von PokerStars mit der weltweit führenden Mixed MartialArts-Organisation UFC® bekannt.PokerStars wurde Ende letzten Jahres zum ersten "Official PokerPartner" von UFC, einer neuen Sponsoring-Kategorie für UFC. Dasberühmte rote Pik-Symbol wird auf der Leinwand des weltberühmtenUFC-Octagon® zu sehen sein, beim UFC® 236: HOLLOWAY vs. POIRIER 2 inAtlanta, Georgia, am Samstag, den 13. April und beim UFC® 237:NAMAJUNAS vs. ANDRADE in Rio de Janeiro, Brasilien, am Samstag, den11. Mai, sowie bei Pay-Per-View-Veranstaltungen für den Rest desJahres.Die Marke PokerStars wird außerdem weltweit auf exklusivendigitalen Werbeflächen und über Social-Media-Kanäle ausgestrahlt.UFC-Fans werden mit UFC-thematisierten PokerStars-Werbeaktionen undProdukten mit Geldpreisen und exklusiven UFC-Erlebnissen, die 2019gewonnen werden können, willkommen geheißen.Für Poker-Fans ist das UFC-Branding bei neu gestarteten Spin &Gos, rasanten 3-Spieler-Pokerturnieren mit zufällig zugewiesenenPreispools und großen Geldpreisen zu sehen. Sie müssen nur zugreifen!Das Spin & Go der UFC-Marke ist jetzt live auf PokerStars. Hierkönnen Spieler zum ersten Mal Poker im weltberühmten Octagon® der UFCspielen, die Spannung einer Arena-Atmosphäre spüren und dabeiMillionen gewinnen. Aber der Spaß hört damit noch lange nicht auf.Weitere besondere UFC- und PokerStars-Produkte und -Prämien stehennoch aus und ausgewählte UFC-Athleten werden in Zukunft als Sponsorenbekannt gegeben."Es war großartig, neben PokerStars an aufregenden, neuen undinnovativen Ideen zu arbeiten, seit unsere exklusive Partnerschaftlive gegangen ist", so Paul Asencio, UFC Senior Vice President,Global Partnerships. "UFC Spin & Go ist ein großartiges Beispieldafür, wie PokerStars unsere Marke in ihre Welt integriert undunseren Fans aufregende neue Produkte vorstellt.""UFC ist die perfekte Wahl für PokerStars", so Christopher Coyne,Chief Marketing Officer, Stars Interactive. "UFC-Fans haben einegroße Tendenz zum Gaming, und viele unserer Spieler sind Fans vonUFC. Unser Plan ist es, so weit und breit wie möglich mit Spielen,Werbeaktionen, Inhalten und Wettbewerben zu begeistern, dieLeidenschaften auslösen und das Gesamterlebnis bei PokerStarsverbessern. Wir haben noch so viel auf Lager. Das ist erst derAnfang."Mehr über die exklusive globale Partnerschaft von PokerStars mitUFC® erfahren Sie im PokerStars Blog(https://news.pokerstarsblog.com/en/news/?p=49211).Spin & Gos mit UFC-Branding werden auf allen Lizenzen verfügbarsein, mit Ausnahme von PokerStars.pt und .cz.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte anpress@pokerstars.com (file:///d:/Users/msigodo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ND62QLPR/press@pokerstars.com).Informationen zu PokerStarsPokerStars betreibt eine der weltweit beliebtestenOnline-Poker-Sites für die globale Pokergemeinschaft. PokerStars istseit seinem Start im Jahr 2001 für Spieler aus aller Welt zur erstenWahl geworden - nirgendwo sonst werden mehr Turniere täglichangeboten, und das mit der höchsten Online-Sicherheit. Mehr als 182Milliarden Mal schon wurden Karten auf PokerStars ausgeteilt, mehrals auf jeder anderen Site.The Stars Group besitzt bzw. lizenziert Geschäftsabläufe in derGaming-Industrie und zugehörigen Bereichen sowie Marken, zu denenPokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, Sky Bet, SkyVegas, Sky Casino, Sky Bingo, Sky Poker und BetEasy sowieLive-Pokerturnierserien und Veranstaltungsmarken wie PokerStarsPlayers No Limit Hold'em Championship, European Poker Tour,PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour, AsiaPacific Poker Tour, PokerStars Festival und PokerStars MEGASTACKgehören. The Stars Group ist ein Glücksspielanbieter, der über diemeisten Lizenzen weltweit verfügt. Die Tochtergesellschaften desUnternehmens besitzen gemeinsam Lizenzen bzw. Genehmigungen in 21Rechtssystemen weltweit, einschließlich Europa, Australien undAmerika.Spielen Sie mit Verantwortung! Weitere Informationen zumverantwortungsbewussten Spielen finden Sie auf unserer Webseite unterhttp://www.pokerstars.com/about/responsible-gaming/.Informationen zu UFC®UFC® ist eine weltweit führende Sportmarke und der größtePay-Per-View-Eventbetreiber der Welt. UFC hat weltweit 278 MillionenFans und hat seit seiner Gründung 1993 über 460 Veranstaltungen in 24Ländern produziert. UFC wurde 2016 vom globalen Sport-,Unterhaltungs- und Modeführer Endeavor (ehemals WME | IMG) zusammenmit den strategischen Partnern Silver Lake Partners und KKRübernommen und hat seinen Hauptsitz in Las Vegas mit einem Netzwerkvon Mitarbeitern auf der ganzen Welt. UFC produziert jährlich mehrals 40 Live-Events, die konsequent einige der prestigeträchtigstenArenen der Welt ausverkaufen. Das Programm wird in mehr als 40verschiedenen Sprachen in über 165 Ländern und Gebieten an eineMilliarde Fernsehhaushalte weltweit übertragen. UFC FIGHT PASS®, derweltweit führende digitale Abonnementdienst für Kampfsportarten,bietet Fans auf der ganzen Welt exklusive Live-Events, Tausende vonKämpfen auf Abruf und Original-Inhalte. Für weitere Informationenbesuchen Sie UFC.com und folgen Sie UFC unter Facebook.com/UFC,Twitter, Snapchat und Instagram: @UFC.Video - https://www.youtube.com/watch?v=HsYuTDGpL80Foto - https://mma.prnewswire.com/media/859034/PokerStars_UFC.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/859035/PokerStars.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/859003/PokerStars_Logo.jpgPressekontakt:+44(0)1624-652686Original-Content von: PokerStars.com, übermittelt durch news aktuell