Pohl/FREIE WÄHLER zum Bericht des ORH: Steigerung der Investitionsquote zentrale Zukunftsaufgabe

München (ots) - Die Bayerische Staatsregierung investiert zu wenigin die Infrastruktur des Freistaats. Das kritisiert Bernhard Pohl,haushaltspolitischer Sprecher der FREIEN WÄHLER im bayerischenLandtag, zum neuen Jahresbericht des Bayerischen OberstenRechnungshofs (ORH). "Fehlende Investitionen gefährden dieZukunftsfähigkeit des Freistaats und wirken sich künftig unmittelbarauf die Steuereinnahmen und damit unseren Gestaltungsspielraum aus.Daher muss die Staatsregierung ihre Investitionen in zukunftweisendeInfrastruktur deutlich verstärken - besonders bei Digitalisierung undVerkehr", erklärt Pohl.Der ORH moniert, dass die tatsächliche Investitionsquote hinterden Vorgaben des Bayerischen Landtags deutlich zurückbleibt. "WirFREIEN WÄHLER sehen in der Schaffung gleichwertigerLebensverhältnisse und damit der Stärkung der Regionen nochentscheidendes Potenzial, um das derzeitige Wohlstandsniveau zusichern. Daher müssen wir deutlich stärker Schwerpunkte bei derDigitalisierung und dem Erhalt sowie den Ausbau einesflächendeckenden Straßen- und Schienennetzes setzen. Auch ein gutesLuftverkehrskonzept ohne eine dritte Startbahn, dafür aber mit einerStärkung der Flughäfen Nürnberg und Memmingen, ist zeitnah zuentwickeln und umzusetzen. Eine Staatsbeteiligung am Allgäu-Airportist hierfür erforderlich, so Pohl weiter.Der Mitteleinsatz beim Staatsstraßenbau müsse durchErgebniskontrollen transparenter und effektiver werden: "JedeKostensteigerung führt rechnerisch zu einem besseren Umsetzungsgrad,ohne dass nur ein Kilometer Straße mehr gebaut wurde. Dieses Systemist absurd und muss beendet werden", fordert Pohl.Mängel in der Steuerung und im Controlling des Verwaltungshandelnsseien ein weiteres Mal besonders auffällig. "Das Umweltministeriumhält sich beispielsweise nicht an die Richtlinien zur Förderung undAnerkennung von Umweltstationen. Im Bereich der künstlerischenMusikpflege fehlen konkrete Förderkriterien", moniert Pohl.Auch vermeidbare Arbeit von Polizei und Justiz bei der Erfassungsowie dem Transport von Gegenständen, die in amtlicher Verwahrungsind, müssten sofort abgestellt werden. Eklatant seien auch dieorganisatorischen Mängel in der Personalverwaltung des Schulbereichs.