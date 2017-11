Poggenburg hält Tolerierung von Schwarz-Gelb durch AfD für denkbar

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - AfD-Bundesvorstandsmitglied André Poggenburg hält nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen die Duldung einer schwarz-gelben Bundesregierung durch die AfD im Bundestag für möglich. "Ernsthaft in Erwägung könnte die AfD die Tolerierung von Schwarz-Gelb ohne Angela Merkel unter der Voraussetzung ziehen, dass unsere primären Ziele - Ausbau der Inneren Sicherheit und kein Familiennachzug - in einer solchen Koalition stärkere Berücksichtigung fänden", sagte Poggenburg der "Welt". Hingegen schloss Poggenburg, der Partei- und Fraktionschef der AfD in Sachsen-Anhalt ist, die Tolerierung einer Koalition von Union und Grünen aus.

"Eine schwarz-grüne Koalition werden wir nicht tolerieren, ebenso wenig eine schwarz-gelbe Koalition unter Führung von Angela Merkel." Zugleich, so Poggenburg weiter, stehe die AfD "auch Neuwahlen sehr aufgeschlossen und positiv gegenüber".

Foto: über dts Nachrichtenagentur