Podiumsdiskussion zur Bonner UN-Klimakonferenz / Auf der Flucht vor dem Klima?

Bonn (ots) - Um im Krisenfall überleben zu können, sind Millionenvon Flüchtlingen von intakten Umweltbedingungen abhängig - damit eineausreichende Versorgung mit Nahrung, Trinkwasser, Energie, Wärme,Medizin und Unterkünften gewährleistet werden kann. "Der Jemen istaktuell ein Beispiel dafür, wie verheerend sich das Zusammenwirkenvon Krieg, Umweltzerstörung und Dürre auswirkt. Dort droht die größteHungerkatastrophe seit Jahrzehnten", so Peter Ruhenstroth-Bauer,Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe.Fluchtbewegungen und Vertreibungen aufgrund von Veränderungen desKlimas und veränderten Umweltbedingungen sind längst Realität. DasFortschreiten des Klimawandels stellt damit auch eine zunehmendeHerausforderung für die Arbeit des Flüchtlingshilfswerks derVereinten Nationen (UNHCR) dar. Bereits seit vielen Jahren ist derUNHCR in diesem Feld aktiv. Im Jahr 2008 wurde die UN-OrganisationMitglied einer speziellen Einsatzgruppe (IASC Task Force on ClimateChange), die Studien zu den Bereichen Vertreibung, Migration undKlimawandel erarbeitet. Darauf basierende Lösungsvorschläge werdenbei Klimakonferenzen diskutiert.Die Podiumsdiskussion "Auf der Flucht vor dem Klima?" beschäftigtsich mit dem Klimawandel, der Umweltzerstörung und dem darauserwachsenen Migrationsdruck. Mitdiskutieren wird auch PeterRuhenstroth-Bauer, der das Themenfeld im Hinblick auf möglicheEntwicklungen und künftige Herausforderungen beleuchtet.Zur Podiumsdiskussion und der davor stattfindenden Aufführung von"STAY. Eine partizipatorische Performance zur COP 23" laden wir Sieherzlich ein am:Samstag, 11. November um 19 Uhr in der Werkstattbühne des TheatersBonn, Rheingasse 1, BonnDie Podiumsdiskussion beginnt um 20 Uhr. Teilnehmer sind: Prof.Dr. Walter Kälin, Gesandter der Plattform on Disaster Displacement,emeritierter Ordinarius für Staats- und Völkerrecht an derUniversität BernJan Kowalzig, Referent für Klimawandel und Klimapolitik bei OxfamDeutschlandPeter Ruhenstroth-Bauer, Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe,dem deutschen Partner des UNHCR.Md Shamsuddoha, Direktor des Center for Participatory Research andDevelopment, Dhaka/BangladeschSophia Wirsching, Referentin für Migration und Entwicklung beiBrot für die WeltModeration: Miriam Vogel, Referentin bei der Bundeszentrale fürpolitische BildungPressekontakt:Dietmar KappeTel. 0228-90 90 86-41kappe@uno-fluechtlingshilfe.deOriginal-Content von: UNO-Flüchtlingshilfe e.V., übermittelt durch news aktuell