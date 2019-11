Podimo treibt die Podcast-Revolution in Deutschland voran / Das neue Podcast-Ökosystem Podimo startet jetzt

Berlin/Kopenhagen (ots) - Um ihren unendlichen Wissensdurst zu stillen, sindPodcasts seit geraumer Zeit auch bei Deutschen in aller Munde: Ob ein fiktiverKrimi, die Anleitung zum perfekten Weihnachtsbraten, ein schnelles, einfachesSportprogramm oder tagesaktuelle Nachrichten - laut einer aktuellen YouGovStudie hören mehr als ein Drittel der Deutschen regelmäßig Podcasts.Gerade jetzt, wenn in Deutschland langsam der Winter anbricht und die Tagezusehends kürzer werden, ist die perfekte Zeit, neue Podcasts zu entdecken. Dasdeutsch-dänische Startup Podimo startet am 12. November mit dem Ziel, die Weltder Podcasts zu demokratisieren und sowohl für Zuhörer als auch Produzenten zuerweitern.Durch die einzigartige Aufteilung der Mitgliedsbeiträge werden Podcaster endlichfair für ihre großartige Arbeit entlohnt. Dank des neu geschaffenen Ökosystemsstehen den Podcastern finanzielle Hilfen für Equipment, Recherchearbeit etc. zurVerfügung, die langfristig für erstklassige Inhalte sorgen. Auf diesem Weg kannPodcasten vom Hobby für den ein oder anderen zur nachhaltigen Berufung werden.Laut einer aktuellen YouGov Studie hören 34% der Deutschen regelmäßig Podcasts,44% von den 18-30-Jährigen schalten sogar täglich oder wöchentlich ein. Bei derjungen technikaffinen Zielgruppe überraschen diese Zahlen wenig, doch auch beiden über 50-Jährigen hören 30% täglich oder wöchentlich Podcasts.Ob zu Hause beim Aufräumen, auf dem Weg zur Arbeit oder während des Sports,Podimo hilft Podcast Fans die besten Inhalte zu entdecken. Das Dänisch-deutscheUnternehmen beschäftigt ein Team von Redakteuren, die gemeinsam mit einem eigensentwickelten Algorithmus die jeweiligen Hörgewohnheiten der Nutzer analysiertund individuell zugeschnittene Vorschläge kuratiert. Auf diesem Weg können sichHörer stetig neu inspirieren lassen und entdecken so spannende Podcasts abseitsdes Mainstreams.Vero und Maxie vom Podcast "Schwarzes Konfetti" verraten: "Podcasts sindmittlerweile ein fester Bestandteil unseres Lebens. Wir hören in ganzunterschiedlichen Alltagssituationen Podcasts - beim Kochen, Spazieren oder vormEinschlafen und zusätzlichen machen wir ja noch einen eigenen. Podimo nutzenwir, um mehr zu entdecken als das, was wir eh schon kennen. Da bekommen wirVorschläge, die wir wahrscheinlich sonst nicht gefunden hätten - das inspiriertuns und erweitert unseren Horizont."Nicolaus Berlin, Leiter des Deutschen Podimo Büros, sagt: "Rund um den Globussind Podcasts angesagt, und Deutschland ist da keine Ausnahme. Deshalb wollenwir von Podimo sowohl Podcaster als auch Hörern die bestmögliche Erfahrung mitdiesem relativ neuen Medium bieten. Wir stecken viel Arbeit in dieZusammenstellung unserer Audio-Bibliotheken, in denen Nutzer ihre altenLieblingspodcasts als auch neue, unbekanntere Inhalte finden. Darüber hinausarbeiten wir vor Ort mit Podcastern zusammen, um unsere Bandbreite stetig zuerweitern. Der Winter steht vor der Tür - die perfekte Ausrede zu Hause zubleiben und sich mehr True Crime Podcasts zu widmen."Die Anmeldung bei Podimo ist kinderleicht: Entweder startet man mit derkostenlosen Version oder wird Premium Mitglied und hat für 4,99 Euro pro Monatunlimitierten Zugang zu exklusiven Inhalten. Bis zum Ende des Jahres bleibt diePremium Version von Podimo kostenlos - keine Kreditkarte, keine Verpflichtungen.Weitere Informationen samt Anmeldung unter: press@rubbercommunications.comÜber PodimoPodimo ist ein neuer Abonnement-basierter Podcast-Service, der seit diesemHerbst in Dänemark und in Deutschland verfügbar ist. Podimo soll es den Zuhörernleicht machen, genau die Programme im großen Podcast-Ozean zu finden, die fürjeden individuell passen. Das Ziel ist es, ein Ökosystem für bekannte undunbekannte Podcaster zu schaffen, damit diese mit der Veröffentlichung ihresPodcasts Geld verdienen können. Zusätzlich zu den vielen bestehenden Podcastsauf dem Markt, bietet Podimo komplett exklusive Inhalte, die nur auf Podimo zuhören sind - von True Crime über Entertainment, Diskussionen und Journalismus.Als Nutzer von Podimo unterstützen die Zuhörer ihre Lieblings-Podcaster, daPodimo das monatliche Abonnement direkt mit den Podcast Produzenten teilt. Diesschafft ein Ökosystem, das es jedem Podcaster ermöglicht, die besten kreativenInhalte zu erstellen und seine Zuhörerschaft zu erweitern. Podimo wurde von denMulti-Unternehmern Morten Strunge, Nikolaj Koppel, Andreas Sachse, EvaLægdsgaard und Sverre Dueholm gegründet. Podimo ist ab November 2019 inDeutschland erhältlich. Registrieren können sich Podcaster schon jetzt unterhttps://podimo.de/Pressekontakt:Rubber CommunicationsSandra GoetzE-Mail: press@rubbercommunications.comOriginal-Content von: Podimo, übermittelt durch news aktuell