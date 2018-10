Podcasts live auf der Bühne: Erstes 1LIVE Podcastfestival im Januar 2019

Köln (ots) -Vier Tage, drei Locations und neun der erfolgreichsten Podcasts inDeutschland live auf der Bühne. Das ist das 1LIVE Podcastfestival2019!Vom 7. bis 10. Januar 2019 findet das erste 1LIVE Podcastfestival inKöln statt. In drei Locations gibt es jeden Tag Live-Veranstaltungender beliebtesten Podcasts aus den Bereichen Comedy, Reisen, Nerd,Satire, Sextalk, Gaming und Serien. Mit dabei sind die Podcasts"Beste Freundinnen/Beste Vaterfreuden", "Die Blaue Stunde", "ReisenReisen", "Radio Nukular", "Schwarzes Konfetti", "The Pod", "FuckForward", "Serienjunkies" und "Gemischtes Hack". Im Club BahnhofEhrenfeld, dem Gloria Theater und dem 1LIVE-Haus werden diePodcasterinnen und Podcaster vor bis zu 400 Leuten ihre Formate livepräsentieren. Einige der Auftritte beim 1LIVE Podcastfestival 2019werden anschließend als Live-Folge auf den Kanälen der Podcasterinnenund Podcaster veröffentlicht.Die Veranstaltungen des 1LIVE Podcastfestivals im ÜberblickMontag, 07.01.2019 - 20 UhrBeste Freundinnen/Beste Vaterfreuden | Gloria TheaterThe Pod Gaming Podcast | Club Bahnhof EhrenfeldDienstag, 08.01.2019 - 20 UhrSchwarzes Konfetti | Club Bahnhof EhrenfeldRadio Nukular | Gloria TheaterMittwoch, 09.01.2019 - 20 UhrDie Blaue Stunde | Gloria TheaterReisen Reisen | 1LIVE-HausDonnerstag, 10.01.2019 - 20 UhrGemischtes Hack | Gloria Theater (ausverkauft)Fuck Forward | 1LIVE-HausSerienjunkies | Club Bahnhof EhrenfeldDetails zu den teilnehmenden Podcasts finden Sie in der WDRPresselounge unter https://bit.ly/2xVN0Di.Die Tickets kosten zwischen 19,50 EUR und 25,00 EUR zzgl. Gebühren.Weitere Infos auf www.1live.de und www.koeln.podcastfestival.deFotos finden Sie unter ARD-Foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge presse.wdr.dePressekontakt:WDR Presse und InformationTelefon: 0221 220 7100Mail: wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell