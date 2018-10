Unterföhring (ots) - Podcast, exklusive Coach-Storys, #TVOGUnplugged und Vorab-Blicke in die Show: Die achte Staffel dererfolgreichen Musikshow "The Voice of Germany" (Start: Donnerstag aufProSieben und Sonntag in SAT.1) ist so digital wie nie. WolfgangLink, Vorsitzender der Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 TVDeutschland GmbH: "'The Voice of Germany' war immer schon einErfolgsgarant auf unseren digitalen Plattformen. 2018 haben wir unserdigitales Angebot deutlich ausgebaut: Zum ersten Mal gib es einen'The Voice'-Podcast. Zum ersten Mal kann der Zuschauer jedes Talentonline mit einem Unplugged-Auftritt sehen. Und zum ersten Mal gibt esexklusive Online-Reportagen über unsere Coaches. Kurzum: Wir habenunsere exklusiven digitalen Inhalte gegenüber dem Vorjahr mehr alsverdoppelt."Coach Storys - das Spin-off zur SendungSo nah dran wie noch nie! Maske, Proben, Coach-Alltag: In jedemder insgesamt vier Teile werden Michael Patrick Kelly, YvonneCatterfeld, Mark Forster, Michi Beck und Smudo von der Kamerabegleitet. Der erste Teil wird am Sonntag, 21. Oktober, aufthe-voice-of-germany.de veröffentlicht. Los geht's mit dem "Neuen",Michael Patrick Kelly, gefolgt von Yvonne Catterfeld (18.11.), MichiBeck & Smudo (2.12.) und Mark Forster (16.12.).The Voice of Germany UnpluggedStecker raus! Nach ihrem Auftritt auf der Bühne kommen alleTalente ins Online-Studio und performen ihren Song dort noch einmalunplugged. Zu sehen auf: the-voice-of-germany.deDer Podcast zur ShowHighlight-Trio! Ab Donnerstag, 18. Oktober, wird unmittelbar nachjeder Show der Podcast zur Sendung auf the-voice-of-germany.deverfügbar sein. Im Podcast besprechen Maurice Gajda (Moderator),Jamie-Lee Kriewitz (ehemalige #TVOG-Gewinnerin) und Jan van der Toorn(Musikproduzent) die Highlights der aktuellen Show.Vorab-AuftritteAchtung, exklusiv! Seit Montag, 15. Oktober, kann man sich jedenTag einen kompletten Vorab-Auftritt von einem Talent aufthe-voice-of-germany.de, der ProSieben- und der SAT.1-App anschauen.Wie sich das Talent am Ende entscheidet, wird nicht verraten.First Look-Tool mit den ersten 20 Talenten We proudly present: ImFirst Look-Tool werden vorab 20 Talente vorgestellt. Wie leben sie?Welche Hobbys haben sie? Wie sieht ihr Alltag aus? Am Ende jedesClips gibt es bereits einen kurzen Einblick in den Auftritt. Zu sehenauf: the-voice-of-germany.de/first-look.Weitere Infos rund um "The Voice of Germany" finden Sie auf derPresseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2018."The Voice of Germany" ab 18. Oktober 2018 donnerstags aufProSieben und ab 21. Oktober 2018 sonntags in SAT.1, jeweils um 20:15UhrBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Entertainment Tina Land, Carina CastrovillariTel. +49 [89] 9507-1192, -1108 Tina.Land@ProSiebenSat1.comCarina.Castrovillari@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi Lindlbauer Tel. +49 [30] 3198 - 80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: The Voice of Germany, übermittelt durch news aktuell