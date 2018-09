Podcast-Ecke bei Investor Ideas: Management von (CSE: FNQ: CN) spricht über Blockchain-Störungen im Versicherungssektor, ICO-Markt und bei Unternehmensaktualisierungen

Point Roberts, Washington, und Delta, British Columbia(ots/PRNewswire) -Podcast für Investoren ist auf Französisch und Englisch verfügbarInvestorideas.com, ein Marktführer bei Blockchain-Inhalten mitseinen Bitcoin- und Blockchain-PortalenBitcoinandblockchainstocks.com(http://www.bitcoinandblockchainstocks.com/),Cryptocurrencyinvestorideas.com(http://www.cryptocurrencyinvestorideas.com/) undBlockchaininvestorideas.com (http://www.blockchaininvestorideas.com/)veröffentlicht ein Podcast-Interview mit dem CEO von FineqiaInternational (CSE: FNQ), (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA). BundeepSingh Rangar und Arnaud Goubely sprechen mit InvestorIdeas.com überdie letzten Neuigkeiten und wie eine ihrerInvestment-Blockchain-Technologien die Versicherungsbrancherevolutioniert.Podcast auf English anhörenhttps://www.investorideas.com/Audio/Podcasts/2018/091718-CSEFNQ-BundeepRangar.mp3Podcast auf Französisch anhörenhttps://www.investorideas.com/Audio/Podcasts/2018/092218-CSEFNQ.mp3Über Fineqia InternationalFineqia International ist ein Unternehmen, das in Kanada (CSE:FNQ), den USA (OTC: FNQQF) und Europa (Frankfurt: FNQA) an den Börsennotiert ist. Fineqia International skizziert die CorporateGovernance, die Kultur, die Prozesse und die Beziehungen desUnternehmens, die das Unternehmen und seine Tochtergesellschaftenbestimmen und von denen sie sich leiten lassen. Sie lenken undsichern den Gesamterfolg, die Planung und das Wachstum desUnternehmens und all seiner Tochtergesellschaften und Investitionen,einschließlich jener, die Blockchain-Technologien propagieren.Weitere Informationen finden Sie unter:https://investors.fineqia.com/news.Über Fineqia LimitedFineqia bietet eine Plattform und die zugehörigen Dienstleistungenzur Unterstützung von Wertpapieremissionen und zur Verwaltung vonEigenkapital und Schuldbriefen. Das Unternehmen fungiert alsVermittler, der die Wertpapiere eines ausstellenden Unternehmens aufden Markt bringt, vertreibt und vermarktet sowie die Risikentransparent aufzeigt und dabei objektiv auf sich ergebendeGelegenheiten hinweist. Weitere Informationen finden Sie unter:http://www.fineqia.comFineqia International Inc. (CSE: FNQ) wird auf Investorideas.comals Tech-Aktie empfohlen.Profilseite besuchen (http://www.investorideas.com/CO/FNQ/)News-Benachrichtigungen von Fineqia International Inc. erhalten (https://visitor.r20.constantcontact.com/d.jsp?llr=jowgiadab&p=oi&m=1102741461449&sit=jxt6klqeb&f=cbf98d62-0352-4aa4-ba5e-b1134e552f63)Über Investorideas.com - Nachrichten, die zu großartigenInvestitionsideen inspirierenInvestorideas.com ist eine anerkannte Nachrichtenquelle, dieNachrichten und Pressemitteilungen von Drittanbietern veröffentlichtund auch eigene Artikel zu Finanzangelegenheiten verfasst. ErfahrenSie mehr über Investitionen in Aktien und Branchentrends vonInvestorideas.com mit unseren News-Benachrichtigungen, Artikeln,Podcasts (http://www.investorideas.com/Audio/) und Videos zu Themenwie Cannabis, Kryptowährungen, Technologien wie KI und IoT, Bergbau,Sportbiotechnologien, Wasser, erneuerbare Energien und mehr.Originalbeiträge von Investorideas.com beinhalten die tägliche CryptoCorner (http://www.investorideas.com/crypto-corner/) und das Podcast,die Play by Play (http://www.investorideas.com/Sports/PlayByPlay.asp)-Nachrichtenkolumne zu Sport und Aktien, Investor Ideas #Potcasts(http://www.investorideas.com/Audio/Potcasts.asp) #Cannabis News, dasPodcast und die Kolumne Stocks on the Move sowie das PodcastCleantech and Climate Change.Die Podcasts von Investorideas.com sind auch auf iTunes, Spotify,Tunein, Stitcher, Spreaker.com, YouTube über die Spreaker-App(https://www.youtube.com/c/Investorideas), iHeartRadio und GooglePlay Music verfügbar.Besuchen Sie die Podcast-Webseite unter Investorideas.com:https://www.investorideas.com/Audio/Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/InvestorideasFolgen Sie uns auf Facebook https://www.facebook.com/InvestorideasFolgen Sie uns auf YouTube https://www.youtube.com/c/InvestorideasRechtliche Hinweise/Offenlegung: Investorideas.com ist eindigitaler Verleger von Nachrichten, Artikeln undEigenkapitalforschung Dritter sowie Verfasser von eigenen Inhalten,darunter Videos, Interviews und Artikeln. Originalinhalte, die vonInvestorideas erstellt wurden, sind durch Urheberrechtsgesetze, mitAusnahme von Syndication-Rechten geschützt. Unsere Website gibt keineEmpfehlungen für den Kauf oder Verkauf von Aktien, Dienstleistungenoder Produkten. Nichts auf unseren Seiten sollte als Angebot oderAufforderung zum Kauf oder Verkauf von Produkten oder Wertpapierenausgelegt werden. Alle Investitionen sind mit Risiken und möglichenInvestitionsverlusten verbunden. Diese Website wird derzeit für dieVeröffentlichung und Verbreitung von Nachrichten, Social Media undMarketing, Content-Erstellung und andere Leistungen vergütet.Kontaktieren Sie das jeweilige Unternehmen bitte direkt, wenn SieFragen zu Inhalten und Pressemitteilungen haben. Es erfolgt eineOffenlegung für die einzelnen bezahlten Pressemitteilungen und beiBedarf für veröffentlichte/erstellte Inhalte. Ansonsten handelt essich um Nachrichten, für die keine Vergütung entgegengenommen wurdeund die auf das Interesse unserer Leser und Follower hin geschriebenund veröffentlicht wurden.Weitere rechtliche Informationen:http://www.investorideas.com/About/Disclaimer.asp. Offenlegung:Fineqia International Inc. (CSE: FNQ) - Kunde für bezahlte PR,Medien, Nachrichtenveröffentlichung und Social Media aufInvestorideas mit Wirkung vom 24. Januar 2018 für ein Jahr.Weitere Informationen für Einwohner von British Columbia (BC) undglobale Investoren: Wirksam ab 15. September 2008 - alleBC-Investoren sollten alle auf OTC und Pink Sheet gelistetenUnternehmen auf die Einhaltung der neuen Offenlegungsanforderungenund die Einreichung entsprechender Dokumente bei Sedar prüfen.Weitere Informationen finden Sie unter:https://www.bcsc.bc.ca/release.aspx?id=6894. Globale Investorenmüssen sich an die Vorschriften der jeweiligen Länder halten.Bitte lesen Sie die Datenschutzerklärung von Investorideas.com:https://www.investorideas.com/About/Private_Policy.aspPressekontakt:Investorideas.com, +1-800-665-0411Original-Content von: Fineqia International Inc, übermittelt durch news aktuell