Pneuma Respiratory, Inc. ernennt neuen Chairman of the Board

Boone, North Carolina - Pneuma Respiratory, Inc.gab bekannt, dass Vorstandsmitglied Jay Morgan das Amt des Chairmanof the Board übernommen hat. Der bisherige Vorsitzende von Pneuma,Walt Robb, bleibt Mitglied des Unternehmensvorstands.Jay Morgan war VP für Globale Innovationen und Design für BayerConsumer Care, VP für Globale Innovationen für Merck Consumer Healthsowie Chief Operating Officer - Research Operations für MerckConsumer Health weltweit. Derzeit ist er außerdem Gründungspartnervon Pedal, einer in Knoxville ansässigen Innovationsagentur, die neueProdukte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle entwickelt, in denender Mensch im Mittelpunkt steht. Er studierte an der Ohio NorthernUniversity Chemie und steht in seinem Berufsleben genau an derSchnittstelle zwischen menschlicher Erkenntnis, Technologie und denAnforderungen der Wirtschaft."Wir fühlen uns geehrt, dass Jay die Verantwortung des Chairmansübernimmt", sagte Pneuma Chief Executive Officer und MitbegründerEric Hunter. "Jays Beiträge als Vorstandsmitglied waren immer vonunschätzbarem Wert, und ich freue mich darauf, mit ihm nun in seinerRolle als Vorsitzender zusammenarbeiten zu dürfen. Ich möchte auchWalt Robb für seine beratenden Tätigkeiten als Vorsitzender sowie fürsein anhaltendes Engagement für Pneuma als geschätztes Mitglied desUnternehmensvorstands danken."Zum Zeitpunkt seiner Ernennung zum Vorsitzenden erklärte JayMorgan: "Als ich dem Vorstand von Pneuma Respiratory beitrat, war ichbeeindruckt von der Stärke und Substanz der Organisation sowie derbemerkenswerten Technologie des Unternehmens. Wir werden weiterhinein erstklassiges Unternehmen aufbauen, das sich auf dieVerabreichung von Medikamenten und Formulierungen durch die Lungekonzentriert. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Eric und demTeam als Chairman, um dieses Ziel zu erreichen.""Nachdem ich mit Jay Morgan im Unternehmensvorstandzusammengearbeitet habe, kann ich unmissverständlich sagen, dass erdie Idealbesetzung für diese Führungsrolle bei Pneuma Respiratoryist", sagte Walt Robb. "Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zukunftund darauf, auch weiterhin im Unternehmensvorstand tätig zu sein."Informationen zu Pneuma RespiratoryPneuma Respiratory ist ein Pharmaunternehmen mit Sitz in Boone,North Carolina, das 2015 gegründet wurde. Mit einem globalen Team ausForschern, Ärzten, Konstrukteuren und Technikern hat Pneuma denersten voll integrierten digitalen Inhalator entwickelt. Dank derdigital gestützten Tröpfchen-Ejektortechnologie von Pneuma kann dasPneuma-Gerät, das derzeit nur für Forschungszwecke verfügbar ist, einSpektrum neuartiger Wirkstoffe, einschließlich Biologika, in dieLunge befördern. Weitere Informationen finden Sie aufwww.pneumarespiratory.com