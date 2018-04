Pneuma Respiratory Inc. beruft Dr. Steven Kesten als Präsident und Chief Medical Officer

Boone, North Carolina (ots/PRNewswire) - Pneuma Respiratory Inc.(Pneuma), Entwickler des PNEUMAHALER(TM), des ersten vollständigdigitalen, durch Atmung aktivierten Inhalationsgerätes (DBI), hat Dr.Steven Kesten zum Präsidenten und Chief Medical Officer ernannt.Dr. Kesten bringt umfassende Erfahrung in den BereichenPharmazeutika und Medizingeräte in ein Managementteam ein, das mitder Einführung neuer Firmen und Börsengängen vertraut ist, darunterbei zwei Firmen des Gesundheitsbereichs. Dr. Kesten tritt Pneuma zueinem Zeitpunkt bei, zu dem das Unternehmen sich um die Zulassung derUS-Gesundheitsbehörde FDA für ein Portfolio von Medikamenten fürAsthma und chronische obstruktive Lungenerkrankung (COPD) bemüht. Dr.Kesten hat als Vizepräsident des Bereiches "Respiratory Products" beiBoehringer Ingelheim Erfahrung in wichtigen nationalen undinternationalen Rollen in der klinischen Entwicklung, beibehördlicher Zulassung und Vermarktung gesammelt. Dies wird Pneumabei strategischem Marketing und globalem Vertrieb helfen.In seiner Zeit bei Boehringer Ingelheim spielte Dr. Kesten eineentscheidende Rolle in Entwicklung und Einführung von Spiriva®(Tiotropium), dem höchst erfolgreichen Produkt für die Atmung. Zudemwar Dr. Kesten wesentlich an der Entwicklung der Respimat®-Plattformfür eine Reihe von Atmungsmedikamenten beteiligt. Tiotropium setzt(allein oder in Kombination) allein in den USA jährlich mehr als 4Milliarden USD um."Ich bin höchst erbaut über den innovativen Ansatz von Pneuma zurVerbesserung der Wirksamkeit von Wirkstoffen, der bestehende Problemeder Verabreichung von Medikamenten bei einer großen Patientengruppe,die weiterhin an Asthma und COPD leidet, angeht. Ich bin derÜberzeugung, dass die Inhalationstechnik von Pneuma einen positivenEinfluss auf die schweren sozioökonomischen Auswirkungen chronischerobstruktiver Lungenerkrankung haben kann. Die vollständig digitaleund durch den Atem aktivierte Plattform besitzt die Flexibilität,sämtliche Kategorien inhalierter Medikamente aufzunehmen und dasPotenzial, schlecht gedeckten Bedarf anderer Krankheiten zubeeinflussen."Vor seiner Zeit als Führungskraft bei Boehringer Ingelheim war Dr.Kesten Lungenarzt am Toronto General Hospital und am Toronto WesternHospital sowie Fakultätsmitglied der University of Toronto. In seinemletzten Jahr in Toronto wurde er zum medizinischen Direktor desProgramms für Lungentransplantate in Toronto berufen. Danach ging erans Rush Presbyterian St. Luke's Medical Center als medizinischerDirektor des Rush Advanced Lung Disease and Lung Transplant Programund wurde zum beigeordneten Professor für Medizin des Rush MedicalCollege berufen, bevor er zu Boehringer Ingelheim Pharmaceuticalswechselte. In den letzten Jahren war Dr. Kesten Chief Medical Officerund Executive Vice President von Cytori Therapeutics sowie ChiefMedical Officer und Vice President der Uptake Medical corp. In seinerLaufbahn publizierte er mehr als 160 Artikel in Fachzeitschriften.Informationen zu Pneuma RespiratoryPneuma Respiratory wurde 2015 gegründet und ist einPharmazieunternehmen mit Sitz in Boone (North Carolina). Mit einemglobalen Team von Forschern, Ärzten, Designern und Technikern hatPneuma den PNEUMAHALER(TM) geschaffen, das erste vollständigintegrierte, durch Atmung aktivierte Inhalationsgerät. Das System zurVerabreichung durch Inhalation verfügt über vollständig eingebetteteBluetooth-Technik zur Rückmeldung über die Verabreichung vonMedikamenten für Patienten, Familienmitglieder und Betreuer. MitPneumas [firmeneigener/patentierter] Digitaltechnik zum Ausstoßkleinster Tröpfchen besitzt das integrierte Gerät von Pneuma, dasderzeit nur zu Erprobungszwecken erhältlich ist, das Potenzial, eineganze Palette neuer Therapien über die Lunge zu verabreichen,darunter Biologika. Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.pneumarespiratory.com.Pressekontakt:Rich Gimigliano CFOrgimigliano@pneumarespiratory.com415-819-2477Original-Content von: Pneuma Respiratory, übermittelt durch news aktuell