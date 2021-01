Pnc Services: Das wird noch ein spannendes Thema!

Weitere Suchergebnisse zu "PNC Financial Services Group":

An der Börse New York notiert die Aktie Pnc Services am 09.01.2021, 22:38 Uhr, mit dem Kurs von 158.19 USD. Die Aktie der Pnc Services wird dem Segment "Regionalbanken" zugeordnet.

Die Aussichten für Pnc Services haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Pnc Services in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Buy"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Pnc Services haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Pnc Services bekommt dafür eine "Buy"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Buy" bewertet.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 19 Analystenbewertungen für die Pnc Services-Aktie abgegeben. Davon waren 6 Bewertungen "Buy", 12 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Pnc Services-Aktie. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 0 Buy, 3 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Hold"-Titel. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 128,2 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -18,96 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (158,19 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Sell"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Pnc Services somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 23,16 und liegt mit 10 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 20,99. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Pnc Services auf dieser Stufe eine "Sell"-Bewertung.

