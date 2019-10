Plus: So schnell kann es gehen

Plus, ein Unternehmen aus dem Markt "Spezialisierte Finanzen", notiert aktuell (Stand 17:47 Uhr) mit 804.2 GBP deutlich im Minus (-1.33 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Plus auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Plus-Aktie hat einen Wert von 36,78. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (34,22). Auch hier ist Plus weder überkauft noch -verkauft (Wert: 34,22), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Plus.

2. Analysteneinschätzung: Für die Plus sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 1 Buc, 1 Hold, 2 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Plus vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Plus. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 673 GBP. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -17,42 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 815 GBP notierte. Dafür gibt es das Rating "Sell". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Plus wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Plus auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.