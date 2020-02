Plus 6,3 Prozent: Immobilienpreise steigen weiter

Berlin (ots) - vdp-Immobilienpreisindex erreicht neuen Höchststand DerImmobilienpreisindex des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (vdp) erreichte amJahresende 2019 seinen bisher höchsten Wert. Verglichen mit dem Jahresende 2018legte der auf Basis echter Transaktionsdaten für den gesamtdeutschen Marktermittelte Index im vierten Quartal 2019 um 6,3 Prozent auf nun 163,1 Punkte zu(Basisjahr 2010 = 100)."Die Preise auf dem deutschen Immobilienmarkt steigen weiter - und das schonseit zehn Jahren ununterbrochen. Mittlerweile fällt der Anstieg aber nicht mehrso hoch aus wie noch vor zwei oder drei Jahren. Insbesondere in den Top7-Städten lässt die Preisdynamik bei Wohnimmobilien angesichts der erreichtenhohen Niveaus nach", unterstrich Jens Tolckmitt, Hauptgeschäftsführer des vdp."Solange die Nachfrage das Angebot übersteigt, wird sich nichts Grundlegendes ander Preisentwicklung ändern."Preisentwicklung im vierten Quartal 2019 im Überblick:Wohn-/Gewerbeimmobilien gesamt: +6,3%Wohnimmobilien in Deutschland: +6,4%Wohnimmobilien in Top 7-Städten: +2,9%Gewerbeimmobilien: +6,0%Büroimmobilien: +8,9%EZH-Immobilien: -0,2%Geringere Preisdynamik in Top 7-StädtenGegenüber dem Vorjahresquartal verteuerten sich Wohnimmobilien deutschlandweitum 6,4 Prozent. Damit stiegen die Preise das 20. Quartal in Folge um mehr als5,5 Prozent. Zum aktuellen Wachstum trug der Preisanstieg bei selbst genutztemWohneigentum (+6,6 Prozent) noch etwas stärker bei als der beiMehrfamilienhäusern (+6,2 Prozent). Die Neuvertragsmieten legten um 3,8 Prozentzu, in den vorherigen sechs Quartalen fiel das Wachstum jedoch noch stärker aus.In den Top 7-Städten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München undStuttgart stiegen die Preise für Wohnimmobilien in deutlich geringerem Maß alsauf dem gesamtdeutschen Markt. Die Wachstumsrate belief sich auf 2,9 Prozentgegenüber dem Jahresende 2018, wozu sowohl selbst genutztes Wohneigentum (+3,6Prozent) als auch Mehrfamilienhäuser (+2,7 Prozent) beitrugen. DieNeuvertragsmieten stiegen lediglich um 2,0 Prozent."Geringer war die Preisdynamik in den sieben Metropolen zuletzt Ende 2010. DieEntwicklung zeigt, dass Investoren offenbar nicht bereit sind, zu jedem Preis zukaufen - ein gutes Signal. Die Marktmechanismen funktionieren. StaatlicherEingriffe wie in Berlin mit dem Mietendeckel bedarf es dafür nicht", soTolckmitt.Uneinheitliche Entwicklung bei GewerbeimmobilienDie Preise für Gewerbeimmobilien nahmen im vierten Quartal 2019 deutschlandweitum 6,0 Prozent gegenüber dem Jahresende 2018 zu. Damit bestätigte dieWachstumsrate ungefähr das Niveau des Vorquartals (+5,9 Prozent). Der Anstiegresultiert dabei aus der Entwicklung im Bürosektor: Büroimmobilien verteuertensich deutlich um 8,9 Prozent, während die Preise für Einzelhandelsimmobilien um0,2 Prozent zurückgingen.Ursache für die uneinheitliche Entwicklung bei den Gewerbeimmobilien isteinerseits die anhaltend hohe Nachfrage nach Büroflächen, ausgelöst durch dierobuste Binnenkonjunktur und positive Arbeitsmarkt-Aussichten. Inzwischen liegendie Leerstandsquoten in vielen Büromärkten unter 3,0 Prozent mit der Folge, dassder vdp-Index für Neuvertragsmieten im vierten Quartal 2019 um 6,2 Prozentgestiegen ist. Der stationäre Einzelhandel wurde andererseits durch die weiterzunehmende Konkurrenz des E-Commerce belastet. Vor diesem Hintergrundverringerte sich die Nachfrage nach Einzelhandelsflächen, was sich nicht nur anden Preisen, sondern auch an den Neuvertragsmieten zeigte, die Ende 2019 -verglichen zum Vorjahresquartal - um 0,9 Prozent nachgaben."Die Attraktivität deutscher Gewerbeimmobilien ist ungebrochen""Der Strukturwandel im Einzelhandel wirkt sich unweigerlich auf diePreisentwicklung der Immobilien aus", kommentierte Tolckmitt abschließend, kambei Betrachtung des gesamten deutschen Markts aber zu folgendem Ergebnis: "DieAttraktivität deutscher Gewerbeimmobilien ist ungebrochen. Sofern keine exogenenSchocks auftreten, deutet vieles auch hier auf eine weiter stabileAufwärtsentwicklung hin. Das Preissteigerungspotenzial wird aber kleiner."Über den vdp-ImmobilienpreisindexDer Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) veröffentlicht vierteljährlich aufBasis stattgefundener Transaktionen Miet- und Preisindizes zur Entwicklung derWohn- und Gewerbeimmobilienmärkte. Der durch das Analysehaus vdpResearcherstellte Index ist Bestandteil der Immobilienpreisbeobachtung der DeutschenBundesbank. Grundlage bilden die von über 600 Kreditinstituten der deutschenFinanzwirtschaft eingelieferten Transaktionsdaten (tatsächlich realisierteKaufpreise und Mieten) zu ihrem Immobilienfinanzierungsgeschäft.Die Entwicklung der Teilmärkte sowie sämtliche Indexdaten zu den einzelnenvdp-Immobilienpreisindizes (2003 - 2019) sind in der zugehörigen Publikationdargestellt und als Rohdaten unter www.pfandbrief.de verfügbar. 