Plume und Samsung starten Open Source-Initiative mit OpenSync(TM)

Berlin (ots/PRNewswire) -OpenSync(TM) schafft das erste branchenübergreifende, offeneFramework für Kuration, Bereitstellung, Management und Support; dieVorteile werden durch eine Demonstration der Interoperabilität mitacht Teilnehmern, darunter Liberty Global, Bell Canada und Comcastauf dem Broadband World Forum 2018, deutlichNach dem groß angelegten Einsatz von privaten WLAN-Diensten, diesich auf ihre Kernelemente stützen, kündigten der Pionier fürcloudverwaltete, moderne Home-Services, Plume, und der weltweitgrößte Unterhaltungselektronikhersteller Samsung die Gründung einerneuen Open-Source-Softwareinitiative namens OpenSync(TM) an. DieInitiative, deren Elemente von Liberty Global, dem weltweit größteninternationalen TV- und Breitbandunternehmen, Bell, Kanadas größtemKommunikationsunternehmen, und Comcast, dem größtenBreitbandunternehmen in den USA, bereitgestellt wurden, entwickelteinen silizium-, CPE- und cloudagnostischen Ansatz für die Kuration,Bereitstellung und Verwaltung neuer Services für Smart Homes, dieManaged Wi-Fi nutzen.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/773368/Plume_and_Samsung_Infographic.jpg )Als Schlüsselfaktor für diese Initiative bietet Plume seine zuvorproprietäre Plume Middle Layer (PML)-Software, die bereits inMillionen von Haushalten weltweit eingesetzt wurde, um dasOpenSync(TM)-Framework zu schaffen, nun als Open Source an.OpenSync(TM) funktioniert mit Gateways, Modems, Routern, AccessPoints (Zugriffspunkten), Extender-Kits, Set-Top-Boxen, IoT-Hubs,Smart Speakers und anderen WLAN-fähigen kundeneigenen Geräten (auch:CPEs/Customer Premises Equipment) in Wohnungen und Häusern und bildeteine gemeinsame Cloud-to-Hardware-Abstraktionsschicht mit offenenSchnittstellen zu Cloud-Steuerungsgeräten. Das OpenSync(TM)-Frameworkermöglicht eine Kuration, schnelle und skalierbare Bereitstellung,ein umfassendes Backoffice-Management und eine verbesserteUnterstützung der cloudbasierten Dienste für den Verbraucher.OpenSync(TM) ist unter einer BSD-3 Open Source-Lizenz verfügbarund bietet ein offenes und erweiterbares Framework zum Aufbau von inder Cloud verwalteten Diensten. Dieses Framework ist mit anderenOpen-Source-Initiativen und Branchenallianzen wie RDK, OpenWRT undprpl kompatibel. Die OpenSync(TM)-Komponenten wurden inReferenzdesigns und SDKs der führenden Siliziumanbieter der Branchevorintegriert. OpenSync(TM) ist kompatibel mit dem WLAN-StandardEasyMesh(TM) der Wi-Fi Alliance und ergänzt diesen.Die Vorteile des umfassenden Multi-Vendor-Ansatzes vonOpenSync(TM) werden auf dem Broadband World Forum 2018, Stand Nr.MR15, Halle 21b, demonstriert. Hier können die Besucher dieInteroperabilität der von Comcast eingesetzten fortschrittlichenGateways mit RDK, den von Bell Canada und Liberty Global eingesetztenfortschrittlichen Gateways, den von Sagemcom hergestellten Gatewaysund Extender-Kits, den von Plume entworfenen und von CIG, Sagemcomund Sercomm hergestellten Pods und SuperPods sowie dem AI-basiertenMesh-System von Samsung SmartThings Wifi mit IoT Hub ansehen. Die inder Demo vorgestellte Hardware verwendet WLAN-Silizium von dreiverschiedenen führenden SoC-Plattformen. Die Hauptkoordination desNetzwerks wird von der Plume-Cloud übernommen, und Funktionen wieAdaptive WiFi(TM)-Leistungsoptimierung, HomePass® -Gast- undZugangskontrollen, erweiterte Kindersicherung mit Profilen, Geräte-und Netzwerksicherheitsfunktionen können auf der Plume-App und derSamsung SmartThings-App angezeigt werden. Das offene SmartThingsIoT-Ökosystem von Samsung, das mit Hunderten von Geräten vonDrittanbietern bekannter Marken kompatibel ist, ergänzt diesebeispiellose Demonstration eines von dem Open-Source-FrameworkOpenSync(TM) unterstützten, branchen- und herstellerübergreifenden,Multi-Service-, Multi-Silizium- und Open-Interface-cloudbasiertenHeimnetzwerks.Bei der ersten Version von OpenSync(TM) liegt der Schwerpunkt aufder Vernetzung, Verwaltung und Kontrolle von WLAN für die gesamteHeimumgebung und auf der Erfassung von Statistiken unter Verwendungvon Industriestandardprotokollen wie MQTT, IoT-Gerätesicherheit,Gastzugriffsmanagement und erweiterte Kindersicherung. Durch dieIntegration zusätzlicher Open-Source-Komponenten wie Open VirtualSwitch (OvS(TM)) und OvSDB sowie durch seine Manager bildetOpenSync(TM) die Grundlage für ein wirklich offenes Ökosystem, dasden Umfang dieser Open-Source-Arbeit weit über die grundlegendeWLAN-Mesh-Interoperabilität hinaus erweitert.OpenSync(TM) - Open Service-Kuration, -Bereitstellung,-Management und -Support-Framework"Verbraucher von heute verlangen eine Wahlmöglichkeit, wenn sieProdukte und Dienstleistungen in ihr Zuhause bringen, die für ihrenLebensstil am besten geeignet sind. Sie wollen nicht an ein einzigesÖkosystem gebunden sein", so Chanwoo Park, Vice President und Head ofIoT Product & Service bei Samsung Electronics. "Interoperabilität istfür unsere Strategie des vernetzten Wohnens von zentraler Bedeutungund erstreckt sich auch auf unsere Smart Home-Geräte. SmartThingsWifi, unser eng integrierter Mesh-WLAN-Router und Smart-Home-Hub,nutzt das komplette OpenSync(TM)-Framework, damit Menschen dieWLAN-Lösungen implementieren können, die am besten mit ihrem Zuhausefunktionieren. Die Plug-and-Play-Kompatibilität unserer Lösung mitanderen Partnern, die OpenSync(TM) nutzen, bietet den Verbraucherndas beste Erlebnis.""In den letzten Jahrzehnten haben sich die Bedürfnisse derVerbraucher von der Internet-Konnektivität für ihre Produktivität hinzur Leistung für ununterbrochene Unterhaltung und zum sozialenEngagement rund um die Uhr verschoben", so Fahri Diner, Mitbegründerund CEO von Plume. "Es werden immer mehr intelligente Geräten inunseren Haushalten verwendet, daher wird es sich im nächstenJahrzehnt hauptsächlich um Personalisierung undplattformübergreifende Erfahrungen drehen", so Diner weiter. "Da sichdie Skalen von Millionen von Häusern über Milliarden von Menschen bishin zu Billionen von Geräten bewegen, sind wir davon überzeugt, dasssorgfältig verwaltete unlizenzierte Frequenzen und echte offeneFrameworks zu grundlegenden Voraussetzungen werden. Dies war derHauptgrund für unsere Entscheidung, unsere weit verbreitetenInnovationen als Open Source bereitzustellen.""Für Liberty Global ist ein entscheidendes Element zurAusschöpfung unserer Breitbandfähigkeiten und um unseren Kunden einerstklassiges Konnektivitätserlebnis zu bieten, sicherzustellen, dasswir die WLAN-Leistung innerhalb des Wohnbereichs eines Kundenkontinuierlich optimieren können. Es ist uns auch klar, dass wir beider Schaffung dieser Fähigkeiten die Leistung in Häusern inunmittelbarer Nähe zueinander intelligent optimieren müssen, was inunserem Footprint üblich ist", so Dan Hennessy, European CTO vonLiberty Global. "Wir haben daher bereits Elemente desOpenSync(TM)-Frameworks verwendet, um WLAN in Millionen vonHaushalten zu optimieren, und wir freuen uns darauf, zu untersuchen,wie die Initiative auf andere Anwendungsfälle angewendet werden kann,von denen unsere Kunden profitieren können.""Unsere Partnerschaft mit Plume hat es Bell ermöglicht, unsereglobale Führungsrolle bei cloudbasierten, verwalteten WLAN-Lösungenauszubauen. Da der Umfang unseres Angebots für Haushalte überSprach-, Video-, Daten- und Mobilanwendungen mit Triple- oderQuad-Play hinausgeht, freuen wir uns, weiterhin mit Plumezusammenzuarbeiten, um OpenSync(TM) auf dem BBWF hier in Berlin zudemonstrieren", sagte Shawn Omstead, Vice President, ResidentialProduct Development and Management bei Bell Canada. "Wir habenverschiedene Elemente des OpenSync(TM)-Frameworks verwendet, umunseren sehr beliebten "Whole Home Wi-Fi-Service" zu betreiben, derAnfang des Jahres eingeführt wurde, und wir sind stolz darauf, dererste Internetanbieter zu sein, der einen Open-Source-Ansatz zurUnterstützung, Verwaltung und Skalierung zukünftiger Dienstedemonstriert.""In unseren fortschrittlichen Gateways konnten wir einen enormenMehrwert aus dem RDK-Software-Stack erzielen", so Fraser Stirling,Senior Vice President Digital Home, Devices & AI bei Comcast. "PMLvon Plume ist bereits in das RDK integriert und wird innerhalbunseres Footprints eingesetzt, und wir freuen uns darauf, in naherZukunft zusätzliche Elemente von OpenSync(TM) zu integrieren. DieMöglichkeit, OpenSync(TM) auf der Open-Source-RDK-Softwareeinzusetzen, zeigt einmal mehr die Stärke und Vielseitigkeit unseresAnsatzes. Mit mehr als 40 Millionen weltweit eingesetzten RDK-Gerätenkonzentriert sich die RDK-Community zunehmend auf neue Innovationenfür Gateways und In-Home-Mesh-Netzwerke.""Die Möglichkeit, Cloud-Augmented Services wie WLAN-Netze,Kindersicherung und Sicherheit auf Breitband-Gateways zu betreiben,wird immer mehr zu einem integralen Bestandteil des Angebots vonDienstanbietern", meinte Greg Fischer, Senior Vice President undGeneral Manager, Broadcom Broadband Carrier Access. "DieStandardisierung der Schnittstelle zwischen Gateway und Cloud ist einwichtiger Schritt, um die Bereitstellung dieser Dienste inHeimnetzwerken zu beschleunigen und zu erweitern."Der CEO und Mitbegründer von Plume, Fahri Diner, wird dieInitiative OpenSync(TM) am 24. Oktober um 10:10 Uhr im Rahmen einerKeynote auf dem Broadband World Forum 2018 offiziell starten. DiePerspektiven von Samsung und Liberty Global werden am 24. Oktober um15:35 Uhr in einer Panelsitzung diskutiert. Der CTO von Plume, BillMcFarland, wird am 25. Oktober um 14:30 Uhr technische Erkenntnisseüber OpenSync(TM) diskutieren.Zugang zur Software, Dokumentation und zu den Lizenzbedingungenfür OpenSync(TM) erhalten Sie unter http://www.OpenSync.io.Informationen zu Plume®Plume ist der Wegbereiter für Adaptive WiFi(TM), das weltweiterste selbstoptimierende WLAN, das ein zuverlässiges und konsistentesInternet-Erlebnis in jedem Winkel des Hauses bietet, und derursprüngliche Designer und Erfinder von WLAN-Pods und SuperPods.Plume wird von der Plume-Cloud gesteuert, einer leistungsstarkencloudbasierten Steuerungsebene, die die fortschrittlichste undwiderstandsfähigste Heim-WLAN-Lösung ermöglicht, da sie sichdynamisch anpassen und auf wechselnde Netzwerklasten undInterferenzen reagieren kann. OpenSync(TM) ist einOpen-Source-Common-Middle-Layer und kann in Hardware vonDrittanbietern zur Verbindung mit der Plume-Cloud integriert werden.Die Kurationsplattform für kognitive Dienste von Plume ermöglichteine Vielzahl moderner Verbraucherdienste für zu Hause, die aufHardwareplattformen von Drittanbietern laufen und in großem Umfangeingesetzt werden können. Besuchen Sie http://www.plume.com undhttp://www.platform.plume.com.Informationen zu Samsung Electronics Co., Ltd.Samsung inspiriert die Welt und gestaltet die Zukunft mittransformativen Ideen und Technologien. Das Unternehmen verändert dieWelt von Fernsehern, Smartphones, Wearables, Tablets, digitalenGeräten, Netzwerksystemen, Speicher-, Halbleiter- und LED-Produkten.Entdecken Sie die neuesten Nachrichten im Samsung Newsroom unterhttp://news.samsung.com.Informationen zu Liberty GlobalLiberty Global (NASDAQ: LBTYA, LBTYB und LBTYK) ist das weltweitgrößte internationale TV- und Breitbandunternehmen mit Aktivitäten in10 europäischen Ländern unter den Verbrauchermarken Virgin Media,Unitymedia, Telenet und UPC. Wir investieren in die Infrastruktur unddigitale Plattformen, mit denen unsere Kunden das Beste aus derRevolution in den Bereichen Video, Internet und Kommunikation machenkönnen. Unsere beträchtliche Größe und unser Engagement fürInnovationen ermöglichen es uns, marktführende Produkte zuentwickeln, die über Netzwerke der nächsten Generation bereitgestelltwerden, mit denen wir 21 Millionen Kunden verbinden, die 45 MillionenFernseh-, Breitband-Internet- und Telefondienste nutzen. Wi-Fi EasyMesh ist eine Marke der Wi-Fi Alliance®. OvS ist ein Warenzeichen der Linux Foundation. Plume, Pod, SuperPod, Adaptive WiFi, AI Mesh und HomePass sind Marken von Plume.