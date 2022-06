Plume gibt drei neue unabhängige Vorstandsmitglieder bekannt

Palo Alto, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Magdalena Yesil, Silicon Valley-Unternehmerin, Roxanne Oulman, ehemalige Medallia-CFO, und Tony Werner, ehemaliger CTO von Comcast, treten dem Vorstand von Plume beiPlume® (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3560199-1&h=3842616913&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3560199-1%26h%3D1660051454%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.plume.com%252F%26a%3DPlume%25C2%25AE&a=Plume%C2%AE), der Pionier für personalisierte Kommunikationsdienste, hat heute bekannt gegeben, dass er Magdalena Yesil, Gründungsmitglied des Vorstands von Salesforce, Roxanne Oulman, die ehemalige Executive Vice President und CFO bei Medallia, und Tony Werner, den ehemaligen CTO von Comcast, als unabhängige Mitglieder in seinen Vorstand berufen hat.„Als Gründerin und Unternehmerin suche ich nicht nur nach großartiger Technologie, die Kunden begeistert, und nach einem talentierten Team, sondern auch nach der Möglichkeit, eine völlig neue Kategorie zu entwickeln", erklärte Magdalena Yesil. „Plume hat eine neue Kategorie geschaffen, die Kundenerlebnisse in intelligenten Räumen neu definiert, und ich freue mich sehr, Teil dieser ehrgeizigen Gruppe von Menschen zu sein."„In Bezug auf die Cloud-Dienste und Finanzen war ich sehr beeindruckt von dem wachstumsstarken SaaS-Geschäft, das Plume bisher aufgebaut hat", sagte Roxanne Oulman. „Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, eng mit einem so talentierten Team zusammenzuarbeiten, und darauf, die Ärmel hochzukrempeln, um ihnen bei der Hyperskalierung über eine Reihe von Vektoren hinweg zu helfen."„Ich teile seit langem Fahris Vision und schätze die Ambitionen von Plume bei der Rekonstruktion von Dienstleistungspaketen für Privathaushalte und kleine Unternehmen", so Tony Werner. „Heute sind über 95 % der Heimgeräte, von PCs über E-Reader und Tablets bis hin zu der geradezu explodierenden Zahl an IoT-Hardware, über WLAN mit Breitband verbunden. Was sie gemeinsam haben, ist der entscheidende Bedarf an leistungsstarker, zuverlässiger und konsistenter Konnektivität über ein nicht lizenziertes drahtloses Spektrum. Plume revolutioniert die Konnektivität und das Smart-Home-Erlebnis mit einem offenen, hardwareunabhängigen Ansatz. Ich freue mich darauf, weiterhin mit Fahri zusammenzuarbeiten und dem Plume-Team dabei zu helfen, ihre Ziele bei der Transformation intelligenter Räume weltweit zu erreichen."Die Ernennungen folgen auf ein geradezu explosives Wachstum von Plume in den letzten drei Jahren. Über mehr als 275 Kommunikationsdienstanbieter (CSP) in Nord- und Südamerika, Europa und Japan versorgt Plume über 40 Millionen aktive Wohn- und Kleinunternehmensstandorte mit seinen in der Cloud gehosteten Diensten. Um die beschleunigte Expansion des weltweiten softwaredefinierten Netzwerks voranzutreiben, das von seiner Cloud-Steuerungsebene gesteuert wird und derzeit mehr als 1,6 Milliarden einzelne Client-Geräte verwaltet, hat Plume 2021 in zwei Finanzierungsrunden 540 Millionen USD von Insight Partners und vom SoftBank Vision Fund 2 aufgebracht.„Ich freue mich sehr und es ist mir eine Ehre, Magdalena, Roxanne und Tony bei Plume willkommen zu heißen", betonte Fahri Diner, Gründer und CEO von Plume. „Alle drei bringen einzigartige Fähigkeiten, professionelle Netzwerke und wertvolle Perspektiven mit, die uns neuen Aufwind geben werden."Informationen zu Magdalena Yesil (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3560199-1&h=2556512039&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3560199-1%26h%3D2746582078%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fin%252Fmagdalena-yesil%252F%26a%3DMagdalena%2BYesil&a=Magdalena+Yesil)Yesil ist Vorstandsvorsitzende von Informed.IQ, einem Unternehmen für robotergesteuerte Prozessautomatisierung. Außerdem ist sie Vorstandsmitglied bei SoFi, Smartsheet und Zuora. Sie ist die Gründerin von Broadway Angels, einer rein weiblichen Gruppe von Angel-Investoren, und die erste Investorin und Vorstandsmitglied von Salesforce, wo sie von der Gründung bis zum Börsengang im Vorstand tätig war. Zu Beginn ihrer Karriere gründete Yesil drei Unternehmen, die sich der Kommerzialisierung des Internetzugangs, der E-Commerce-Infrastruktur und des elektronischen Zahlungsverkehrs widmeten, was zu einer Übernahme und zu zwei Börsengängen führte. Sie begann ihre Investmentkarriere bei US Venture Partners und ist Autorin des Bestsellers „Power UP! How Smart Women Win in the New Economy". Sie ist außerdem eine der vier Frauen, die in dem Buch „Alpha Girls" des Bestsellerautors Julian Guthrie von der New York Times zu sehen sind.Informationen zu Roxanne Oulman (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3560199-1&h=1190844089&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3560199-1%26h%3D2510603991%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fin%252Froxanne-oulman-951b273%252F%26a%3DRoxanne%2BOulman&a=Roxanne+Oulman)Oulman war zuletzt als Executive Vice President und CFO bei Medallia, einem SaaS-Unternehmen für Experience Management, tätig. Oulman leitete den Börsengang von Medallia im Jahr 2019, dessen Aktien bis zum Kauf durch Thoma Bravo für 6,4 Milliarden USD im Oktober 2021 öffentlich gehandelt wurden. Vor seiner Tätigkeit bei Medallia war Oulman CFO und Executive Vice President bei CallidusCloud, einem börsennotierten SaaS-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 2,4 Mrd. USD. Zuvor war Roxanne Interim Chief Financial Officer bei der Thoratec Corporation, einem börsennotierten Unternehmen für Medizinprodukte, wo sie von 2004 bis 2013 mehrere Führungspositionen im Finanzbereich innehatte. Oulman ist außerdem Vorsitzende des Prüfungsausschusses von CalAmp a Telematics und seit Juli 2018 im Vorstand tätig.Informationen zu Tony Werner (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3560199-1&h=3082346479&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3560199-1%26h%3D534726878%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fin%252Ftony-werner-a4757615%252F%26a%3DTony%2BWerner&a=Tony+Werner)Werner war erst CTO und dann Präsident für Technologie, Produkt und Erfahrung bei Comcast Cable. Vor seiner Tätigkeit bei Comcast war Tony Senior Vice President und Chief Technology Officer bei Liberty Global, Inc. in Englewood, Colorado, wo er die globale Strategie des Unternehmens für Video-, Sprach- und Datendienste leitete. Er verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in den Bereichen Engineering und technisches Management. Darüber hinaus hatte er Führungspositionen bei Qwest Communications, Aurora Networks, Tele-Communications, Inc. (TCI)/AT&T Broadband, Rogers Communications, Inc. und RCA Cablevision Systems inne.Informationen zu Plume®Plume® ist der Schöpfer der weltweit ersten SaaS-Experience-Plattform für Kommunikationsdienstanbieter (CSPs) und ihre Abonnenten, die an mehr als 40 Millionen aktiven Standorten weltweit eingesetzt wird. Als einzige offene und hardwareunabhängige, cloudgesteuerte Lösung ermöglicht Plume die schnelle Bereitstellung neuer Services für Smart Homes, kleine Unternehmen und andere in großem Umfang. Am Front-End bietet Plume selbstoptimierendes adaptives WLAN, Cybersicherheit, Zugriffs- und Kindersicherung und mehr. Die Kommunikationsdienstanbieter erhalten robuste daten- und KI-gesteuerte Back-End-Anwendungen für beispiellose Transparenz, Einblicke, Support, Betrieb und Marketing. Plume nutzt OpenSync™, ein Open-Source-Framework, das vorintegriert ist und auf den führenden Silizium-, CPE- und Plattform-SDKs unterstützt wird.Zu den Investoren von Plume gehören Insight Partners, SoftBank, Liberty Global Ventures, Qualcomm und Samsung.Besuchen Sie plume.com, plume.com/homepass (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3560199-1&h=682245575&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3560199-1%26h%3D3942760586%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.plume.com%252Fhomepass%26a%3Dplume.com%252Fhomepass&a=plume.com%2Fhomepass), plume.com/workpass (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3560199-1&h=958808077&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3560199-1%26h%3D2622795244%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.plume.com%252Fworkpass%26a%3Dplume.com%252Fworkpass&a=plume.com%2Fworkpass) und opensync.io.Folgen Sie Plume auf LinkedIn und Twitter.Plume und OpenSync sind entweder Marken oder eingetragene Marken von Plume Design, Inc. Andere Firmen- und Produktnamen werden nur zu Informationszwecken verwendet und können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.