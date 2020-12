Plume führt HomePass in Belgien als Direct-to-Consumer-Angebot ein

Brüssel (ots/PRNewswire) - -- Aufbauend auf einer erfolgreichen Partnerschaft mit VOO bietet HomePass belgischen Verbrauchern Funktionen wie einwandfreie Konnektivität, Geräteschutz, Kindersicherung, Bewegungsbewusstsein und mehr. --Plume, der Pionier für personalisierte Smart Home Services, gab heute die Verfügbarkeit seines Smart Home Service HomePass für alle belgischen Haushalte bekannt. In einer Zeit, in der viele Menschen von zu Hause aus arbeiten oder studieren, ist eine beständige, sichere WiFi-Verbindung wichtiger denn je. HomePass arbeitet mit Ihrem vorhandenen Internetdienst zusammen und bietet zuverlässiges, selbstoptimierendes WiFi in jedem Raum des Hauses, zusammen mit integrierter Cybersicherheit für alle angeschlossenen Geräte, erweiterter Kindersicherung, sicherem, personalisiertem Gastzugang und Bewegungserkennung.Dies ist nicht die erste Einführung des HomePass in Belgien. VOO, ein führender Anbieter von Breitbandkabeldiensten, hat bereits im November 2019 den HomePass-Dienst unter der Marke VOO WiFi Plus eingeführt. Um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, wird VOO ihre Kunden nun anweisen, HomePass by Plume direkt zu abonnieren. VOO-Abonnenten, die sich anmelden möchten, erhalten einen Sonderpreis von 79 EUR für zusätzliche SuperPods. Die derzeitigen VOO WiFi Plus-Kunden werden den HomePass-Dienst weiterhin zu ihrem aktuellen Abonnementtarif nutzen und haben nun die Möglichkeit, ihr Heimnetzwerk mit zusätzlichen SuperPods zu erweitern."Plume hat sich als fantastischer Partner bei der Bereitstellung von WiFi-Diensten für das ganze Haus für Tausende von VOO-Abonnenten erwiesen und unsere Führungsposition im Bereich Konnektivität voll und ganz behauptet", sagte Cristina Zanchi, Chief Commercial Officer bei VOO. "Wir freuen uns, dass die VOO-Kunden auch weiterhin einen ausgezeichneten Service von HomePass by Plume erhalten werden, während das Unternehmen auf den gesamten belgischen Markt expandiert."Der Dienst wird durch die hoch bewertete HomePass-App und die schöne Tri-Band-SuperPod-Hardware ermöglicht. Mit der HomePass-App haben Sie die Kontrolle und können Geschwindigkeitstests durchführen, das Internet unterbrechen, unangemessene Inhalte filtern und unerwartete Bewegungen im Haus verfolgen. Belgier können mit einer jährlichen HomePass-Mitgliedschaft für 99 EUR beginnen, die auch einen SuperPod umfasst. Zusätzliche SuperPods kosten 99 EUR pro Stück."Wir freuen uns, die HomePass-Präsenz nach der erfolgreichen Partnerschaft mit VOO im vergangenen Jahr auf ganz Belgien auszudehnen", sagte Christian Constant, Vizepräsident Direct-to-Consumer bei Plume. "Wir glauben, dass jedes Haus eine sichere und zuverlässige WiFi-Verbindung verdient. Und da HomePass im vergangenen Monat durchschnittlich 330 Sicherheitsbedrohungen pro Haushalt blockiert hat, ist die zusätzliche Schutzebene von entscheidender Bedeutung."Um sich HomePass by Plume anzuschließen, besuchen Sie https://www.plume.com/be/homepass (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3006672-1&h=2559898279&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3006672-1%26h%3D2907998741%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.plume.com%252Fbe%252Fhomepass%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.plume.com%252Fbe%252Fhomepass&a=https%3A%2F%2Fwww.plume.com%2Fbe%2Fhomepass) oder rufen Sie +32 78482333 an.Informationen zu VOOMit einer Vielzahl von Unterhaltungs- und Kommunikationslösungen bietet VOO Kunden in Wallonien und Brüssel Breitbandinternet (400 Mbps), Digitalfernsehen, Festnetz- und Mobilfunkdienste an. Dank der Qualität seines Hybridnetzes ermöglicht VOO seinen Kunden ein einzigartiges digitales Erlebnis, das einfach und auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Sowohl für Privat- als auch für Geschäftskunden. www.voo.be (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3006672-1&h=1820130033&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3006672-1%26h%3D257412103%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.voo.be%252Ffr%26a%3Dwww.voo.be&a=www.voo.be)Informationen zu Plume®Plume ist der Schöpfer der weltweit ersten Consumer Experience Management (CEM)-Plattform, die von OpenSync(TM) betrieben wird. Als einzige offene und hardwareunabhängige Lösung ermöglicht Plume die schnelle und massive Entwicklung und Bereitstellung neuer Smart Home Services. Dadurch können Serviceprovider ihren Abonnenten ein personalisiertes und sich ständig weiterentwickelndes Smart Home-Erlebnis bieten und gleichzeitig einen beispiellosen, umsetzbaren Einblick in die Bedürfnisse jedes Haushalts und jedes Geräts gewinnen.Besuchen Sie www.plume.com/be/homepass (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3006672-1&h=128531457&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3006672-1%26h%3D25140549%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.plume.com%252Fbe%252Fhomepass%26a%3Dwww.plume.com%252Fbe%252Fhomepass&a=www.plume.com%2Fbe%2Fhomepass).Plume, OpenSync und HomePass sind entweder Marken oder eingetragene Marken von Plume Design, Inc.