Plume erwirbt Netzwerk- und Sicherheits-Intelligence-Spezialist Walleye Networks

Palo Alto, Kalifornien (ots/PRNewswire) - -- Die Übernahme stärkt Plumes Position als 'The Experience Service Provider', der innovative nutzerzentrierte Lösungen anbietetPlume (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2993880-1&h=3968133547&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2993880-1%26h%3D2046256860%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.plume.com%252F%26a%3DPlume&a=Plume)® , Pionier für Smart-Home-Dienste, hat Walleye Networks (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2993880-1&h=2087389981&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2993880-1%26h%3D754922582%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.walleyenetworks.com%252F%26a%3DWalleye%2BNetworks&a=Walleye+Networks) erworben, einen kanadische Anbieter von Netzwerk- und Sicherheits-Intelligence-Lösungen, der sich auf Echtzeit-Netzwerkanalysen und erweiterte Metadaten spezialisiert hat. Die Transaktion umfasst das gesamte geistige Eigentum, die Technologie und die Forschungs- und Entwicklungseinrichtung (F&E) von Walleye Networks sowie sein sehr erfahrenes und spezialisiertes Ingenieurteam. Plume beabsichtigt, weiter in das Forschungs- und Entwicklungszentrum von Walleye Networks zu investieren, das Zugang zu technischen Talenten in der Region Britisch-Kolumbien bietet.Die Übernahme erweitert Plumes Know-how in wichtigen Bereichen wie der DNS-Infrastruktur (Domain Name System), der Erkennung verteilter Denial-of-Service (DDoS), der Erkennung von Netzwerk-Verhaltensanomalien (Network Behavior Anomaly Detection, NBAD), dem Application Performance Management (APM), der Datenschutzanalyse und -verwaltung sowie dem intelligenten Edge-Processing im großen Maßstab."Granulare Netzwerkintelligenz ist ein Eckpfeiler des sicheren Smart Homes", erklärte Fahri Diner, Mitbegründer und CEO von Plume. "Walleye Networks ermöglicht mit den robustesten und tiefgreifendsten datengesteuerten Sicherheitslösungen, die heute auf dem Markt erhältlich sind, einen unvergleichlichen Einblick - und alle Lösungen wurden entwickelt, um den höchsten Ansprüchen an den Datenschutz gerecht zu werden. Wir freuen uns sehr, Derek und seine extrem talentierten Mitarbeiter bei Plume willkommen zu heißen, zusammen mit ihrer neuartigen Technologie und ihrem fundierten Fachwissen."Die fortschrittlichen Netzwerk- und Sicherheits-Intelligence-Lösungen von Walleye Networks laufen auf OpenSync(TM) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2993880-1&h=3025508935&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2993880-1%26h%3D3948868858%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.opensync.io%252F%26a%3DOpenSync%25E2%2584%25A2&a=OpenSync%E2%84%A2), dem am schnellsten wachsende Open-Source-Framework für Smart Homes. OpenSync, das im Mittelpunkt der Lösungen steht, ist leistungsoptimiert, um in Umgebungen mit stark eingeschränktem Speicherplatz, wie z. B. vernetzten Verbrauchergeräten, ausgeführt werden zu können. Außerdem unterstützt OpenSync eine breite Palette kostengünstiger Hardware."Wir können auf eine langjährige und fruchtbare Partnerschaft mit Plume zurückblicken und haben mit vielen Kunden desselben Kommunikationsdienstanbieters eng zusammengearbeitet", so Derek Lownsbrough, Mitbegründer von Walleye Networks. "Plume treibt die Smart-Home-Erfahrungen von morgen voran, und wir freuen uns, dass wir uns daran beteiligen können."Die Transaktion wurde am 23. November 2020 abgeschlossen - die Bedingungen wurden nicht bekannt gegeben.Über Plume®Plume ist der Schöpfer der weltweit ersten Consumer Experience Management (CEM)-Plattform, die auf OpenSync(TM) basiert und es ermöglicht, neue Smart Home-Dienste schnell und in großem Maßstab zu kuratieren und bereitzustellen. Die Plume HomePass® Smart Home Services Suite, die Plume Adapt(TM), Guard(TM), Control(TM) und Sense(TM) umfasst, wird von der Plume Cloud verwaltet, einem daten- und KI-gesteuerten Cloud-Controller, der derzeit das größte softwaredefinierte Netzwerk der Welt betreibt. Plume nutzt OpenSync, ein Open-Source-Framework, das auf den führenden Silizium- und Plattform-SDKs für die Koordinierung durch die Plume Cloud vorintegriert ist und unterstützt wird.Besuchen Sie www.plume.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2993880-1&h=1036577651&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2993880-1%26h%3D4148261934%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.plume.com%252F%26a%3Dwww.plume.com&a=www.plume.com) und www.opensync.io (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2993880-1&h=2515390055&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2993880-1%26h%3D2127223551%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.opensync.io%252F%26a%3Dwww.opensync.io&a=www.opensync.io)Folgen Sie Plume auf LinkedIn (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2993880-1&h=2765201095&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2993880-1%26h%3D2823706904%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Fplume-wifi%26a%3DLinkedIn&a=LinkedIn) und Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2993880-1&h=3897183834&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2993880-1%26h%3D4275327115%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fplume%26a%3DTwitter&a=Twitter)Plume, OpenSync, HomePass, Adapt, Guard, Control und Sense sind entweder Marken oder eingetragene Marken von Plume Design, Inc.Über Walleye NetworksDie lizenzierbaren Analysekomponenten von Walleye Networks wurden speziell entwickelt, um die digitale Gesundheit und das Wohlbefinden von Familienmitgliedern und Geräten im vernetzten Haus zu sichern und zu schützen. Die lizenzierbaren Analysekomponenten von Walleye Networks wurden speziell entwickelt, um die digitale Gesundheit und das Wohlbefinden von Familienmitgliedern und Geräten im vernetzten Haus zu sichern und zu schützen. Die innovative Technologie hinter dem Flaggschiffprodukt "Walleye SDK" bringt Netzwerk-Intelligence-Funktionen auf Unternehmensebene in Geräte der Verbraucherklasse.Besuchen Sie www.walleyenetworks.com