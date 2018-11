PlumRiver übernimmt CenterStone als Standardisierungsmaßnahme für B2B E-Commerce

Die Elastic Suite-Technologie des Unternehmes stellt sich als dievon Händlern bevorzugte Lösung herausDenver (ots/PRNewswire) - PlumRiver Technologies meldete heute dieUnterzeichnung einer Vereinbarung zur Übernahme von CenterStoneTechnologies als Teil einer strategischen Maßnahme für die Errichtungeines standardisierten B2B E-Commerce-Interface für Hersteller undHändler. Die Übernahme wird die industrieweit erfahrenstenTechnologieanbieter hinter PlumRivers Elastic Suite B2Bzusammenbringen, eine Digitalmarketing- und E-Commerce-Plattform, dieimmer mehr zur bevorzugten Großhandels-Einkaufslösung unter Händlernwird."Händler fragen Hersteller nach einem reibungsloseren, effizientenund benutzerfreundlichen Produktbeschaffungsprozess, was dasBedürfnis nach einer einheitlicheren B2B-Lösung für E-Commerce undMerchandising schafft", erklärte Whit Johnson, Direktor vonPlumRiver. "Ein vom Käufer angeordneter Standardisierungsprozess,der den Bedürfnissen von Einzelhandels-Beschaffungsmanagernentgegenkommen soll, wird jetzt stattfinden, indem das Beste vonCenterStone mit PlumRiver und unserer innovativen Elastic-Plattformvereint wird."Während die finanziellen Konditionen der Übernahme nichtöffentlich bekanntgegeben werden, plant PlumRiver CenterStonesPersonalbestand nahezu vollständig zu übernehmen, einschließlich desglobalen Technologie-Support-Teams des Unternehmes, das in dieKundenservice-Funktion der PlumRiver- und Elastic-Plattformintegriert werden wird. PlumRiver wird die CenterStoneiVendix-Plattform weiterhin unterstützen, während Kunden unterBerücksichtigung ihrer Geschäftsbedürfnisse und Präferenzen in Bezugauf ihre Handelspartner den idealen Zeitpunkt für ein Upgrade zuElastic ermitteln werden."Der Zusammenschluss mit PlumRiver und seiner Elastic-Plattformstellt eine äußerst positive Entwicklung für CenterStone und unsereKunden dar, da wir die Bereitstellung eines neuen Standards für B2BE-Commerce gemeinsam vorantreiben", so Tom Detmer, CEO vonCenterStone. "Dadurch, dass wir Elastic unserem gesamtenherstellenden Kundenstamm anbieten und angebundenen Händlern ihrebevorzugte Produktbeschaffungslösung liefern, werden stärkere undgewinnbringendere E-Commerce-Beziehungen zwischen Käufern undZulieferern entstehen."Mit der Plattform-Standardisierung, innovativsten Funktionen undeinem weitaus strategischeren B2B-Vertriebsansatz unterstützt Elasticsowohl Hersteller als auch Händlern dabei, effizienzgetriebeneKosteneinsparungen und Umsatzsteigerungen zu erzielen."Elastic verändert die Handlungs- und Vermarktungstaktik vonHerstellern grundlegend und zwar auf eine Weise, die denBeschaffungsprozess für Händler transformiert hat", so Josh Reddin,Direktor von PlumRiver und Gründer von Elastic. "Die gestraffte undstandardisierte B2B E-Commerce-Lösung, die Händler von Herstellerngefordert haben, ist nun einsatzbereit und in Form derElastic-Plattform zugänglich."Medienkontakt: Verkaufskontakt:Kenny Thomas Danny Effron(801) 232-2916 (610) 864-5844kenny.thomas@elasticsuite.com danny.effron@elasticsuite.comPressekontakt:zur Übernahme, zu Elastic sowie zu führenden Marken sind erhältlichunter:www.elasticsuite.comhttps://elasticsuite.com/news/show/plumriver-to-acquire-centerstone-in-move-to-standardize-b2bhttps://vimeo.com/268686437Original-Content von: PlumRiver LLC, übermittelt durch news aktuell