Plug and Play wählt 150 Startups für Sommer-Programmrunde aus

Sunnyvale, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Plug and Play (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2419420-1&h=4254941441&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2419420-1%26h%3D2442471321%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.plugandplaytechcenter.com%252F%26a%3D%25C2%25A0Plug%2Band%2BPlay&a=Plug+and+Play) gab heute jene 150Startups bekannt, die in die Summer 2019 Accelerator Batchesaufgenommen wurden. Die Startup-Gründerteams werden jeweils an einemder folgenden Programme teilnehmen: Enterprise 2.0 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2419420-1&h=844663445&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2419420-1%26h%3D378007935%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.plugandplaytechcenter.com%252Fenterprise%252F%26a%3DEnterprise%2B2.0&a=Enterprise+2.0), Health (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2419420-1&h=1660458899&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2419420-1%26h%3D3460979677%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.plugandplaytechcenter.com%252Fhealth%252F%26a%3DHealth&a=Health), Insurtech (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2419420-1&h=2900182745&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2419420-1%26h%3D82706640%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.plugandplaytechcenter.com%252Finsurtech%252F%26a%3DInsurtech&a=Insurtech), Internet of Things (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2419420-1&h=817945945&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2419420-1%26h%3D2893707457%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.plugandplaytechcenter.com%252Finternet-of-things%252F%26a%3DInternet%2Bof%2BThings&a=Internet+of+Things), Mobility (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2419420-1&h=202539948&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2419420-1%26h%3D3982353202%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.plugandplaytechcenter.com%252Fmobility%252F%26a%3DMobility&a=Mobility), Real Estate & Construction (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2419420-1&h=1007903055&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2419420-1%26h%3D4279383163%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.plugandplaytechcenter.com%252Freal-estate-tech%252F%26a%3DReal%2BEstate%2B%2526%2BConstruction&a=Real+Estate+%26+Construction),Travel & Hospitality (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2419420-1&h=1376323548&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2419420-1%26h%3D2136909893%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.plugandplaytechcenter.com%252Ftravel%252F%26a%3DTravel%2B%2526%2BHospitality&a=Travel+%26+Hospitality). Die vollständige Liste der aufgenommenenStartups kann auf der Website von Plug and Play unterbit.ly/pnpsummer2019 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2419420-1&h=375777560&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2419420-1%26h%3D1597369522%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.plugandplaytechcenter.com%252Fsummer-2019%252F%26a%3Dbit.ly%252Fpnpsummer2019&a=bit.ly%2Fpnpsummer2019) eingesehen werden."Wir sind bestrebt, neue Ideen in innovationsbedürftige Branchenzu bringen", sagt Saeed Amidi, Gründer und CEO von Plug and Play."Diese Startup-Reihe wird dazu beitragen, neue Ertragsströme fürunsere Partner zu schaffen, die Kundenzufriedenheit zu steigern unddiese Märkte wirklich nach vorne zu katapultieren."Die ausgewählten Startups werden an einem von Plug and Playentwickelten dreimonatigen Business-Entwicklungsprogramm teilnehmenund haben die Möglichkeit, das aus 280 Unternehmen bestehendePartnernetzwerk kennenzulernen. Das Programm wird Startups dieMöglichkeit geben, sich persönlich mit Unternehmen,Venture-Capital-Gesellschaften und anderen Startups, unter anderem imRahmen von exklusiven Netzwerk-Events und privatenDealflow-Veranstaltungen, auszutauschen.Auch im letzten Jahr war Plug and Play wieder die aktivsteRisikokapitalgesellschaft im Silicon Valley und investierte in über220 Unternehmen weltweit. Die vollständige Leistungsbilanz desUnternehmens mit Informationen zu den Accelerator-Programmen,Investitionen und Firmenpartnern finden Sie hier (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2419420-1&h=3465765445&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2419420-1%26h%3D1044388466%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.plugandplaytechcenter.com%252F2018-report%252F%26a%3Dhere&a=hier).Die Startups müssen für die Teilnahme an denPlug-and-Play-Programmen keine Beteiligungen abtreten. DieAbschlussveranstaltungen für die jeweiligen Programmsegmente findenzwischen 11. und 13. Juni im Rahmen des Summer Summit (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2419420-1&h=3246669744&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2419420-1%26h%3D296232187%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.plugandplaytechcenter.com%252Fevents%252F%26a%3DSummer%2BSummit&a=Summer+Summit) statt.Informationen zu Plug and PlayPlug and Play ist eine globale Innovationsplattform. UnserHauptsitz befindet sich im Silicon Valley und wir habenAccelerator-Programme, Corporate Innovation Services und eine eigeneRisikokapitalgesellschaft aufgebaut, um den technologischenFortschritt schneller als je zuvor vorantreiben zu können. Seit derGründung im Jahr 2006 haben wir unsere Programme weltweit erweitertund sind nun an über 20 Standorten weltweit vertreten, um Startupsmit jenen Ressourcen zu versorgen, die sie benötigen, um nicht nur imSilicon Valley, sondern auch in anderen Regionen erfolgreich zu sein.Mit über 10.000 Startups und 280 offiziellen Unternehmenspartnernhaben wir das ideale Startup-Ökosystem für viele Branchen geschaffen.Wir verfügen zudem über ein Netzwerk aus 200 führendenVenture-Capital-Gesellschaften im Silicon Valley, die als potenzielleaktive Investoren zur Verfügung stehen, und richten über 700Networking-Events pro Jahr aus. Die Unternehmen in unserer Communityhaben bislang mehr als 7 Milliarden US-Dollar an Finanzierungsmittelnaufgebracht, mit erfolgreichen Portfolio-Exits wie beispielsweiseDanger, Dropbox, Lending Club und PayPal. Weitere Informationenfinden Sie auf www.plugandplaytechcenter.com.PressekontaktAllison Romeroallison@pnptc.com(408)524-1457Foto - https://mma.prnewswire.com/media/843798/PLUG_AND_PLAY___Summer_Startups_2019.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/835431/PNP_Logo.jpgOriginal-Content von: Plug and Play Tech Center, übermittelt durch news aktuell