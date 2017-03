Plug and Play nimmt 175 Start-ups in seine Accelerator-Programme auf

Weitere Suchergebnisse zu "UPS":

175 Firmen werden Teil des Netzwerks von Plug and Play mit 180Unternehmenspartnern, 200 Risikokapitalfirmen und 583 AlumniSunnyvale, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Plug and Play(http://plugandplaytechcenter.com/) gibt seine bislang größte Gruppebekannt und betreibt neun seiner Programme gleichzeitig. Die 175Start-ups werden auf die folgenden Innovationsplattformen verteilt:Marken und Einzelhandel, Finanztechnik, Lebensmittel und Getränke,Gesundheit und Wohlbefinden, Versicherungstechnik, Internet derDinge, Mobilität, Neue Materialien und Verpackung sowie Reisen undGastgewerbe (Brand & Retail, Fintech, Food & Beverage, Health &Wellness, Insurtech, Internet of Things, Mobility, New Materials &Packaging, Travel & Hospitality). Die Programme dauern zwölf Wochenund enthalten geschäftliche Entwicklung, Investment-Pitches undumfassendes Networking mit den Geschäftspartnern von Plug and Play,Risikoinvestoren und Mentoren. Die teilnehmenden Start-ups müssenkein eigenes Kapital aufbringen.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/481474/Plug_and_Play_Tech_Center.jpg"Wir freuen uns auf die Ankunft dieser brillanten Köpfe in unseremHauptsitz. Wir rechnen damit, dass unsere Unternehmenspartner sichmehr einbringen als je zuvor. Die Start-ups können erwarten, mehrPilotprojekte durchzuführen, ihre geschäftlichen Angebote zudiversifizieren und mehr Finanzierungen für Ihre Projekte zuerhalten", sagt Saeed Amidi, Gründer und CEO von Plug and Play.Plug and Play hat mehr als 8.500 Start-ups in Betracht gezogen, um175 Firmen auszuwählen, welche perfekt zu den neunBranchenplattformen passen. Die vollständige Liste findet sich aufder Website: http://bit.ly/175Start-upsFür die Start-ups ist dies eine Förderung derUnternehmensentwicklung ohne Verpflichtungen und mit dem Potenzialfür Investitionen. Für Unternehmen und Risikokapitalfirmen ist eseine Chance, die besten Start-ups in ihrem Interessenbereichkennenzulernen."Als einem der Gründungspartner von Plug and Play Mobilitybedeutet Mobilität für uns weitaus mehr als Räder und Straße. Wirerwarten von den Start-ups innovative, überraschende und kühne Ideen.Der Einfluss neuer Toptalente wird neue Wege für die Zukunft derMobilität bahnen", sagte Arwed Niestroj, CEO und Präsident vonMercedes-Benz Research & Development North America Inc.Die Start-ups werden die Programme auf dem Summer Summit 2017 vonPlug and Play (6. bis 8. Juni) abschließen. Tickets sind hiererhältlich: http://bit.ly/summersummit17Über das Plug and Play Tech CenterPlug and Play ist eine globale Innovationsplattform. Wir verbindenStart-ups mit Unternehmen und investieren jedes Jahr in mehr als 150Firmen. Seit der Gründung im Jahr 2006 haben unsere Programme auf derganzen Welt sich auf eine Präsenz an 22 Standorten erweitert. Soverfügen Start-ups über die Mittel, im Silicon Valley und darüberhinaus zu bestehen. Die Unternehmen unserer Community haben mehr als6 Milliarden USD Finanzierung bereitgestellt. Aus unserem Portfoliosind Firmen wie Danger, Dropbox, Lending Club, PayPal, SoundHound undZoosk hervorgegangen. www.plugandplaytechcenter.comMedienkontaktAllison RomeroTel.: (408)524-1457E-Mail: allison@plugandplaytechcenter.comOriginal-Content von: Plug and Play Tech Center, übermittelt durch news aktuell