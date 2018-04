Plug and Play nimmt 156 Start-ups in seine Programme auf

Weitere Suchergebnisse zu "UPS":

Plug and Play gibt Gruppen für Sommer 2018 bekanntSunnyvale, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Plug and Play(http://plugandplaytechcenter.com/) gab heute die 156 Start-upsbekannt, die in acht seiner Programme aufgenommen wurden. DieseProgramme werden von April bis Juni stattfinden und umfassen Energieund Nachhaltigkeit, Unternehmen 2.0, Gesundheit und Wellness,InsurTech, Internet der Dinge, Mobilität, Immobilien sowie Reisen undGastgewerbe. Plug and Play hat weniger als 2 % der qualifiziertenStart-ups angenommen. Die Liste der angenommenen Unternehmen findenSie auf der folgenden Website: bit.ly/pnpsummer2018"Plug and Play ist hier, um Innovation voranzutreiben undStart-ups die Gelegenheit zu bieten, sich mit den größten Playern inihrer Branche zusammenzuschließen", so Saeed Amidi, Gründer undGeschäftsführer von Plug and Play. "Wir freuen uns, die neuestenStart-ups im Ökosystem von Plug and Play willkommen zu heißen."Die ausgewählten Start-ups werden ein dreimonatiges Programm mitdem Fokus auf Geschäftsentwicklung durchlaufen. Die Unternehmenwerden die Gelegenheit haben, sich in dem umfangreichen Netzwerk vonPlug and Play, das 220 Unternehmenspartner umfasst, Pilotprojekte,PoCs und Investitionen zu sichern. Für die Teilnahme an dem Programmvon Plug and Play ist kein Eigenkapital erforderlich. Nach demAbschluss des Programms werden die Start-ups in das globale Ökosystemvon Plug and Play eintreten und durch Dealflow und Events weiterhinTeil der Community sein."Ich könnte von der Qualität der Start-ups, die wir in unsereProgramme aufgenommen haben, nicht begeisterter sein. Einige unsererUnternehmenspartner sind bereits frühzeitig Verpflichtungeneingegangen und Finanzierungsveranstaltungen sind angelaufen. Denersten Tagen nach zu urteilen wird dies wahrscheinlich die bisherbeste Kohorte sein", so Ivan Zgomba, Partner bei Plug and PlayVentures.Die 156 Start-ups werden die Programme auf dem Summer Summit vonPlug and Play, der vom 12. bis 14. Juni stattfinden wird,abschließen. Die Anzahl der Tickets für den Summer Summit istbegrenzt, registrieren Sie sich noch heute: bit.ly/summersummit18Informationen zu Plug and PlayPlug and Play ist eine globale Innovationsplattform. Der Hauptsitzbefindet sich im Silicon Valley. Wir haben Accelerator-Programme,Corporate Innovation Services und eine eigeneRisikokapitalgesellschaft aufgebaut, um den technologischenFortschritt schneller als je zuvor vorantreiben zu können. Seit derGründung im Jahr 2006 expandierten wir mit unseren Programmenweltweit und sind nun an 21 Standorten präsent. Dadurch bieten wirdie Erfolgsgrundlage für Start-ups im Silicon Valley und darüberhinaus. Unternehmen in unserer Community haben Mittel in Höhe vonüber 7 Milliarden US-Dollar aufgebracht, mit erfolgreichenPortfolio-Exits wie beispielsweise Danger, Dropbox, Lending Club,PayPal, SoundHound und Zoosk. Weitere Informationen finden Sie unterwww.plugandplaytechcenter.comMedienkontaktAllison Romeroallison@pnptc.com(408) 524-1457Original-Content von: Plug and Play Tech Center, übermittelt durch news aktuell