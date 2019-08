Plug and Play gratuliert den 123 Start-ups, die für die Batches des Herbstes 2019 ausgewählt wurden

Weitere Suchergebnisse zu "UPS":

Sunnyvale, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Plug and Play (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2558842-1&h=1718640532&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2558842-1%26h%3D1693305724%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.plugandplaytechcenter.com%252F%26a%3DPlug%2Band%2BPlay&a=Plug+and+Play) hat in Zusammenarbeit mit seinenPartnern sorgfältig 123 Start-ups ausgewählt, die an denAccelerator-Batches des Herbstes 2019 teilnehmen werden. Dieauserkorenen Firmen sind in einem dreimonatigen Programm, das sichden Branchen Marken und Einzelhandel (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2558842-1&h=2479373718&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2558842-1%26h%3D2524629936%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.plugandplaytechcenter.com%252Fretail%252F%26a%3DBrand%2B%2526%2BRetail&a=Marken+und+Einzelhandel), Cybersicherheit (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2558842-1&h=2856539851&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2558842-1%26h%3D2769301217%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.plugandplaytechcenter.com%252Fsecurity%252F%26a%3DCybersecurity&a=Cybersicherheit), Energie und Nachhaltigkeit(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2558842-1&h=191162436&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2558842-1%26h%3D3117210340%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.plugandplaytechcenter.com%252Fenergy%252F%26a%3DEnergy%2B%2526%2BSustainability&a=Energie+und+Nachhaltigkeit), Finanztechnologie (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2558842-1&h=1322169775&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2558842-1%26h%3D1840694649%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.plugandplaytechcenter.com%252Ffintech%252F%26a%3DFintech&a=Finanztechnologie), Lebensmittel und Getränke (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2558842-1&h=2382510374&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2558842-1%26h%3D2322311400%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.plugandplaytechcenter.com%252Ffood%252F%26a%3DFood%2B%2526%2BBeverage&a=Lebensmittel+und+Getr%C3%A4nke), neue Materialien undVerpackungen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2558842-1&h=1914293634&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2558842-1%26h%3D413944560%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.plugandplaytechcenter.com%252Fnew-materials%252F%26a%3DNew%2BMaterials%2B%2526%2BPackaging&a=neue+Materialien+und+Verpackungen) sowie Lieferkette undLogistik (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2558842-1&h=3217554241&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2558842-1%26h%3D3640932075%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.plugandplaytechcenter.com%252Fsupply-chain%252F%26a%3DSupply%2BChain%2B%2526%2BLogistics&a=Lieferkette+und+Logistik) widmet. Die vollständige Liste derbenannten Start-ups ist auf der Website von Plug and Play zu sehen:http://bit.ly/pnpfall2019"Ich bin höchst erfreut, die neue Gruppe von Start-ups imÖkosystem von Plug and Play willkommen heißen zu können", sagte SaeedAmidi, Gründer und CEO von Plug and Play. "Die Verbindungen, die sieim Rahmen unserer Programme knüpfen, geben Start-ups die Werkzeuge andie Hand, ihre Branche umzuwälzen. Ich freue mich darauf, zu sehen,wie sie künftig für mehr Effizienz und Fortschritt auf den Märktensorgen werden."Im Rahmen des dreimonatigen Kurses werden die Start-ups einemProgramm der geschäftlichen Entwicklung unterzogen, in dem sie dieGelegenheit zur Teilnahme an privaten Dealflow-Sitzungen, exklusivenNetworking-Veranstaltungen, Schwerpunktwochen, Mentor-Sitzungen undPerfektionierung der Konzeptdarstellung haben. Plug and Play hat imJahr 2018 mehr als 1.500 Dealflow-Sitzungen veranstaltet, die zueiner großen Anzahl von Pilotprojekten, Proof of Concepts (POC) undInvestitionen zwischen Unternehmen und Start-ups führten.Die Vision von Plug and Play lautet, allen überall die Möglichkeitzur Innovation zu eröffnen. In diesem September wird das Unternehmenseine globale Präsenz mit den Standorten Bangkok (Thailand) (17.September (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2558842-1&h=2356166120&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2558842-1%26h%3D3581854767%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.plugandplaytechcenter.com%252Fevents%252Fthailand-official-launch%252F%26a%3DSeptember%2B17th&a=17.%C2%A0September)) und São Paulo (Brasilien) (18.September (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2558842-1&h=2850541876&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2558842-1%26h%3D2142223730%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.plugandplaytechcenter.com%252Fevents%252Fbrazil-launch%252F%26a%3DSeptember%2B18th&a=18.%C2%A0September)) weiter ausbauen.Plug and Play nimmt von den Start-ups für die Programmteilnahmekeine Equity. Die Teilnehmer dieses Herbstes schließen das Programmvom 22. bis zum 24. Oktober auf dem Fall Summit 2019 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2558842-1&h=1173627622&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2558842-1%26h%3D1706338597%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.plugandplaytechcenter.com%252Fevents%252Ffall-summit-2019%252F%26a%3DFall%2BSummit%25C2%25A02019&a=Fall+Summit+2019) von Plug and Play ab. Diese Veranstaltung ist nur für eingeladeneTeilnehmer offen und es nehmen zudem Start-ups aus dem neuen ProgrammMedien und Werbung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2558842-1&h=4269488750&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2558842-1%26h%3D2203667203%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.plugandplaytechcenter.com%252Fmedia%252F%26a%3DMedia%2B%2526%2BAdvertising&a=Medien+und+Werbung) teil.Informationen zu Plug and PlayPlug and Play ist eine globale Innovationsplattform. DasUnternehmen mit Sitz im Silicon Valley hat Beschleunigerprogramme,betriebliche Innovationsdienste und internes VC geschaffen, um dentechnischen Fortschritt weiter zu beschleunigen. Seit der Gründung imJahr 2006 haben unsere Programme auf der ganzen Welt sich auf einePräsenz an mehr als 25 Standorten erweitert. So verfügen Start-upsüber die Mittel, im Silicon Valley und darüber hinaus zu bestehen.Mit mehr als 10.000 Start-ups und 300 offiziellen Firmenpartnernhaben wir in vielen Branchen das wichtigste Start-up-Ökosystemgeschaffen. Die Unternehmen unserer Community haben mehr als 7Milliarden USD Finanzierung bereitgestellt. Aus unserem Portfoliosind Firmen wie Danger, Dropbox, Lending Club und PayPalhervorgegangen. 