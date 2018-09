Plug and Play gibt die Zulassung von 158 Start-ups für den letzten Durchlauf des Jahres bekannt

Weitere Suchergebnisse zu "UPS":

Sunnyvale, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Plug and Play hat 158Start-ups ausgewählt, die an an seinem Programmdurchlauf im Winter2018 teilnehmen dürfen. Die Start-ups werden an einem der folgendenProgramme partizipieren: Energie & Nachhaltigkeit, Unternehmen 2.0,Gesundheit, Versicherungstechnologie, Internet der Dinge, Mobilität,Immobilien oder Reise & Gastfreundschaft. Plug and Play rekrutiertUnternehmer aus der ganzen Welt. In dieser Gruppe sind Teilnehmer ausLändern wie Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Hongkong,Israel, Spanien, der Schweiz, der Ukraine und weiteren vertreten. Diegesamte Liste der zugelassenen Länder kann auf der Webseite von Plugand Play eingesehen werden: bit.ly/pnpwinter2018(http://bit.ly/pnpwinter2018)"Wir haben eine Gruppe beeindruckender Start-ups ausgewählt, diean unseren Programmen teilnehmen dürfen. Sie lösenbranchenübergreifend einige der größten Herausforderungen. Wirkonnten bereits im Vorfeld beobachten, dass unsereUnternehmenspartner und VC-Freunde Verbindungen aufgenommen haben,was sicher einer der Schlüsselindikatoren für einen großartigenAnfang ist," verriet Ivan Zgomba, Partner bei den Plug and PlayVentures.Im Laufe der nächsten zwölf Wochen werden die Start-ups in allenProgrammen exklusive Veranstaltungen besuchen, das Partner-Netzwerkvon Plug and Play kennenlernen und mit anderen Unternehmen imGründerökosystem zusammenarbeiten können. Im Unterschied zu anderenAkzeleratoren verlangt Plug and Play keine Eigenbeteiligung für dieTeilnahme am Programm, sondern investiert jedes Jahr aktiv in einegroße Anzahl von Unternehmen.Die Start-ups werden vom 4. bis 6. Dezember das Plug and PlayWinter Summit absolvieren. Die Tickets für ein öffentliches Publikumsind begrenzt und für Medienvertreter sind Presseausweise erhältlich.Registrieren Sie sich heute unter: bit.ly/pnpwintersummit2018(http://bit.ly/pnpwintersummit2018)Informationen zu Plug and PlayPlug and Play ist eine weltweite Innovationsplattform. Mit Sitz imSilicon Valley haben wir Akzeleratorenprogramme,Unternehmensinnovationsdienstleistungen und eine eigene VC etabliert,um den technologischen Fortschritt schneller als je zuvorvoranzutreiben. Seit der Gründung 2006 haben sich unsere Programmeweltweit ausgeweitet und sind an über 20 Standorten weltweit präsent,was Start-ups die notwendigen Ressourcen für den Erfolg im SiliconValley und darüber hinaus bietet. Mit über 6.000 Start-ups und 280offiziellen Unternehmenspartnern haben wir in vielen Branchen dasperfekte Gründerökosystem für Start-ups geschaffen. Wir bieten aktiveInvestitionen durch 200 führende Silicon Valley VCs und veranstaltenüber 700 Netzwerkveranstaltungen pro Jahr. Unternehmen innerhalbunseres Verbundes haben über 7 Milliarden Dollar an Finanzierungaufgebracht. Zu den erfolgreichen Portfolioexits zählen Danger,Dropbox, Lending Club und PayPal. Für weitere Informationen besuchenSie bitte: www.plugandplaytechcenter.comPressekontakt:Allison Romeroallison@pnptc.com(408) 524-1457Original-Content von: Plug and Play Tech Center, übermittelt durch news aktuell