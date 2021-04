Plug and Play akzeptiert 154 Startups für Programmrunde Sommer 2021

Sunnyvale, Kalif. (ots/PRNewswire) - Plug and Play (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3116337-1&h=2683644513&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3116337-1%26h%3D2493220405%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.plugandplaytechcenter.com%252F%26a%3DPlug%2Band%2BPlay&a=Plug+and+Play) hat 154 Start-ups zur Teilnahme an seinen Sommer 2021 Accelerator Batches ausgewählt. Diese Unternehmen wurden in eines der folgenden Programme aufgenommen, die bis Juni laufen: Energy, Enterprise Tech (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3116337-1&h=3788450607&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3116337-1%26h%3D4219606154%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.plugandplaytechcenter.com%252Fenterprise%252F%26a%3D%25C2%25A0Enterprise%2BTech&a=Enterprise+Tech), Fintech, Health (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3116337-1&h=3611392541&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3116337-1%26h%3D89036271%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.plugandplaytechcenter.com%252Fhealth%252F%26a%3D%25C2%25A0Health&a=%C2%A0Health), Insurtech, Internet of Things (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3116337-1&h=803848848&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3116337-1%26h%3D1296795874%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.plugandplaytechcenter.com%252Finternet-of-things%252F%26a%3D%25C2%25A0Internet%2Bof%2BThings&a=Internet+of+Things), Mobility, Real Estate & Construction (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3116337-1&h=1458651596&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3116337-1%26h%3D2908870066%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.plugandplaytechcenter.com%252Freal-estate-tech%252F%26a%3D%25C2%25A0Real%2BEstate%2B%2526%2BConstruction&a=Real+Estate+%26+Construction), oder Travel & Hospitality (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3116337-1&h=115290297&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3116337-1%26h%3D1511189521%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.plugandplaytechcenter.com%252Ftravel%252F%26a%3D%25C2%25A0Travel%2B%2526%2BHospitality&a=%C2%A0Travel+%26+Hospitality). 40 Prozent der Startups kommen von außerhalb der USA. Die vollständige Liste der ausgewählten Startups kann auf Plug and Plays Website eingesehen werden: http://bit.ly/pnpsummer2021 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3116337-1&h=2092149439&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3116337-1%26h%3D358724702%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fbit.ly%252Fpnpsummer2021%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fbit.ly%252Fpnpsummer2021&a=http%3A%2F%2Fbit.ly%2Fpnpsummer2021)"Wir freuen uns, die 154 Startups in unserer Sommer-2021-Programmrunde willkommen zu heißen. Im Laufe der nächsten drei Monate werden diese Startups einen noch nie dagewesenen Zugang zu unserem Unternehmens-, Risikokapital- und Mentorennetzwerk erhalten. Wir haben einen umfangreichen Auswahlprozess hinter uns und die Qualität dieser Startups ist ein Beleg dafür. Wir hoffen auch, in viele der zukünftigen Erfolgsgeschichten innerhalb dieser Batches zu investieren", sagte George Damouny, Partner bei Plug and Play Ventures.In den drei Monaten des Programms haben die ausgewählten Startups die Möglichkeit, sich in Networking-Events, Mentoren-Sitzungen, Fokus-Wochen und privaten Dealflow-Sitzungen zu treffen. Sie werden vollständig in das globale Netzwerk von Plug and Play eingebunden und erhalten zahlreiche Möglichkeiten, mit branchenführenden Unternehmen und Investoren zusammenzuarbeiten, um Pilotprojekte oder potenzielle Investitionen anzustoßen. Für die Teilnahme von Startups ist kein Eigenkapital erforderlich.Die ausgewählten Start-ups werden die Programme Mitte Juni im Rahmen des Summer Summit 2021 von Plug and Play abschließen, der virtuell stattfindet. Bitte melden Sie sich, wenn Sie eine Teilnahme reservieren möchten.Plug and Play hat auch seinen 2020 Company Performance Report veröffentlicht. Um ihre neuen Programme, Standorte, Investitionen und mehr zu sehen, lesen Sie den vollständigen Bericht: https://www.plugandplaytechcenter.com/2020-report/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3116337-1&h=1700823226&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3116337-1%26h%3D2237543417%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.plugandplaytechcenter.com%252F2020-report%252F%26a%3D%25C2%25A0https%253A%252F%252Fwww.plugandplaytechcenter.com%252F2020-report%252F&a=%C2%A0https%3A%2F%2Fwww.plugandplaytechcenter.com%2F2020-report%2F)Informationen zu Plug and PlayPlug and Play ist eine globale Innovationsplattform mit Hauptsitz in Silicon Valley. Wir haben Accelerator-Programme, Services für Unternehmensinnovation und Inhouse-VC aufgebaut, um den technologischen Fortschritt schneller als je zuvor voranzutreiben. Seit der Gründung im Jahr 2006 haben wir unsere Programme weltweit ausgeweitet und sind an mehr 30 Standorten weltweit präsent, um Start-ups die notwendigen Ressourcen für ihren Erfolg in Silicon Valley und andernorts zu vermitteln. Unsere Partner in der Community haben bislang Finanzmittel in Höhe von über 9 Mrd. USD bereitgestellt und Portfoliounternehmen wie Dropbox, Guardant Health, Honey, Lending Club und PayPal zu Wachstum und Erfolg verholfen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.plugandplaytechcenter.com/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3116337-1&h=3625668854&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3116337-1%26h%3D3711935820%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.plugandplaytechcenter.com%252F%26a%3D%25C2%25A0https%253A%252F%252Fwww.plugandplaytechcenter.com%252F&a=%C2%A0https%3A%2F%2Fwww.plugandplaytechcenter.com%2F)PressekontaktAllison Romeroallison@pnptc.com(408) 524-1457Logo - https://mma.prnewswire.com/media/835431/PNP_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3116337-1&h=1603808148&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3116337-1%26h%3D959422185%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F835431%252FPNP_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F835431%252FPNP_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F835431%2FPNP_Logo.jpg)Original-Content von: Plug and Play Tech Center, übermittelt durch news aktuell