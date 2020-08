Plug Power zieht nächsten Großkunden an Land!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Über die heutigen Nachrichten können sich die Aktionäre des amerikanischen Herstellers von Brennstoffzellen nur freuen. Denn nun kauft das nächste Großunternehmen bei Plug Power ein. Wie reagiert der Aktienkurs auf die weiteren bahnbrechenden Nachrichten?

Demnach kann das Kundenfeld um die drittgrößte Supermarktkette Englands erweitert werden. In den über 600 vorhandenen Filialen des Unternehmens Asda sollen zukünftig Brennstoffzellen-Systeme von Plug Power genutzt werden. Neben den bereits vorhandenen großen Kunden Amazon und Walmart, wird das Portfolio stetig erweitert.

Nach der gestrigen rasanten Steigerung um fast 20 Prozent, sinkt der Aktienkurs heute minimal um rund 3 Prozent. Das bedeutet einen derzeitigen Aktienkurs von rund 8,89 US-Dollar. Im Gegensatz zu weiteren Unternehmen der Branche, blieb der große Rückgang des Aktienkurses bei Plug Power stabil. Die Aktie bleibt stabil und ist bereit für Ausreißer nach oben!

Fazit: Plug Power wird als Pionier der Wasserstoff-Branche bezeichnet und verzeichnet aktuell Rekordwerte an der Börse. Aktuell ist der Aktienkurs am Explodieren und das Ende davon ist nicht in Sicht.