Plug Power: Das wird jetzt wichtig!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Plug Power-Aktie erreichte am 19. August bei 14,35 US-Dollar ein neues Allzeithoch und ging anschließend in eine Korrektur über. Sie steht kurz davor, beendet zu werden, denn während es den Bullen im September nicht gelungen ist, höher als 14,20 US-Dollar vorzudringen, scheinen die Käufer nun dazu in der Lage zu sein.

Zwar wurde durch den gestrigen Anstieg bis auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung