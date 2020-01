Plug Power: Das wird jetzt spannend!

Nach der vergleichsweise moderaten Korrektur, die auch die Aktie von Plug Power am Montag ereilte, begann der Dienstag an der Börse für den US-amerikanischen Hersteller für Brennstoffzellensysteme wieder deutlich im Plus. Von 3,55 auf 3,50 Euro waren die Anteilsscheine von Plug Power zum Wochenstart gefallen. Diese Delle hatte die Aktie kurz nach Börsenstart am Dienstag bereits wieder wettgemacht, stand mit zunächst ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung