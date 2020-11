Plug Power wird aus diesem Grund explodieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Aktionäre des amerikanischen Herstellers von Brennstoffzellen können sich wohl auf positive Zeiten an der Börse freuen. Denn die Tendenz geht aktuell stets nach oben und seit Wochen ist die Aktie nicht aufzuhalten. Ein Ende scheint weiterhin nicht in Sicht, hier steckt Potenzial drin!

Zum Ende der Woche lag der Aktienkurs bei überragenden 26,24 US-Dollar. Damit konnte sich der Kurs um 0,08 US-Dollar und 0,31 Prozent gegenüber dem Vortag verbessern. Im November war die Aktie nicht aufzuhalten und ist um fast 90 Prozent gestiegen, das ist der absolute Wahnsinn!

Die Quartalszahlen vom dritten Quartal in 2020 spiegeln die gute Performance von Plug Power sehr gut wider. Insgesamt konnte das Unternehmen 107 Millionen US-Dollar umsetzen und übertrag damit sämtliche Prognosen. Die Erwartung an das Gesamtjahr wurde folglich auf 330 Millionen US-Dollar erhöht.

