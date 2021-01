Plug Power: was für ein Schock!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Aktie des wohl spannendsten Brennstoffzellen-Produzenten der letzten Wochen kracht heute völlig in sich zusammen. Ist das nur der Anfang des großen Verfalls oder wird sich die Aktie wieder stabilisieren können? Heute geht das Wertpapier sogar weit unter die Marke von 50 Euro und muss sich von dieser psychologisch wertvollen Marke verabschieden!

Ist Plug Power etwa nur eine heftige Blase? Die Aktie bricht regelmäßig zusammen, so wie auch heute. Der Deal mit Renault konnte nur kurzfristig weiterhelfen, um die Aktie in neue Sphären zu heben. Dieser Effekt ist aber mittlerweile abgeklungen und der Kurs wirkt so, als wäre es kaum noch zu halten. Die Anleger sollten sich nun genau überlegen, was sie hier machen wollen!

Plug Power birgt momentan große Risiken. Aber jedes Risiko hat auch große Chancen dabei, denn wenn keiner mehr auf diese Aktie setzt und man standhaft bleiben kann, könnte sich dieser Schritt auch auszahlen. Heute müssen die Aktionäre jedoch einen Verlust von 7,80 Prozent und somit 4,15 Euro verkraften. Der Kurs liegt somit nur noch bei 49,05 Euro!

