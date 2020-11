Plug Power mit wahnsinniger Kursexplosion!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Aktionäre des amerikanischen Herstellers von Brennstoffzellen freuen sich aktuell über die besten Werte an der Börse seit Börsenstart. Heute muss die Aktie einen leichten Rückgang hinnehmen, befindet sich aber weiterhin auf einem Spitzenniveau. Plug Power ist eines der gefragtesten Unternehmen der Branche.

Plug Power ist der Pionier der Wasserstoff-Branche und gehört aktuell zu den Unternehmen mit dem meisten Potenzial.

Mit einem derzeitigen Aktienkurs von 18,16 US-Dollar liegt die Aktie auf Rekordniveau. Gegenüber dem Vortag muss man jedoch ein leichtes Minus von 0,68 US-Dollar und 3,6 Prozent hinnehmen. Gestern wurde mit 18,84 US-Dollar der beste Aktienkurs seit Börsenstart vor 12 Jahren aufgestellt. Eine wahnsinnig gute Leistung!

Innerhalb von einer Woche ist die Aktie um überragende 25 Prozent gestiegen. Durch diesen Anstieg konnte ein kurzer Abwärtstrend mehr als gestoppt werden. Somit sieht es aktuell mehr als gut aus bei Plug Power.

Fazit: Plug Power wird als Pionier der Wasserstoff-Branche bezeichnet und verzeichnet aktuell Rekordwerte an der Börse. Aktuell ist der Aktienkurs am Explodieren und das Ende davon ist nicht in Sicht.