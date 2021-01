Plug Power: Das wäre besser nicht passiert

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Erstaunlich, welche Vorgänge sich um die Aktie von Plug Power abspielen. Das Unternehmen aus den USA hat im Laufe des späteren Handels am Dienstagabend erstmalig in der Unternehmensgeschichte sogar die Marke von 60 Euro überwunden. Der Wert war bei etwa 53 Euro in den Handel gestartet. Beobachter meinen: Das wäre besser nicht passiert.

Fast automatisch setzten dann am Mittwoch erste Gewinnmitnahmen ein. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



