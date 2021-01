Plug Power: ungewisse Zukunft!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Eigentlich hatte man im Hause Plug Power gerade auf den ganz großen Durchbruch gehofft. Aber das kann man sich erstmal abschminken! Die Aktie stürzt dramatisch ab und muss sich damit abfinden, dass man wohl zu hoch gehandelt wurde. Was für traurige Aussichten für das eigentlich so aufstrebende Unternehmen aus den USA! Wird es jetzt noch weiter in den Keller gehen?

Anmerkung der Redaktion: Nach dem herausragenden Jahr 2020 für Plug Power, werden aktuell weiterhin neue Maßstäbe gesetzt und die Aktie befindet sich auf einem Rekordniveau. Die Chancen, dass Plug Power auch 2021 zu den großen Favoriten gehört, ist sehr hoch. Unser aktueller Sonderreport behandelt die Aktien mit den größten Gewinnchancen in diesem Jahr. Hier geht’s zum Download.

Diese aktuelle Entwicklung dürfte den Anlegern ganz und gar nicht gefallen. Wird sich Plug Power aus dieser prekären Situation befreien können? Man erlebt eigentlich gerade einen enormen Hype, der durch diese dramatische Lage mehr als nur gefährdet ist. Die Anleger wollen wieder Ergebnisse sehen, sonst ist das Geld schneller wieder weg als man gucken kann!

Was für eine unfassbar ungewisse Zukunft! Das hat man vor ein paar Tagen noch nicht kommen sehen, als die Aktie so unglaubliche Gewinne einfahren konnte! Absolut erschreckend, wie sich Plug Power heute präsentiert. Der Kurs geht in die Knie und verliert 0,89 Prozent! Somit verschlechtert sich der Aktienkurs um 0,51 Euro gegenüber dem Vortag. Neuer Aktienwert: 56,61 Euro!

Fazit: Plug Power ist immer noch eines der gefragtesten Unternehmen an der Börse. Doch zählt die Aktie auch zu den gefragtesten für das Jahr 2021? In unserem neuen Sonderreport können Sie lesen, welche Aktien im nächsten Jahr besonders vielversprechend sind. Hier kostenlos abrufen.