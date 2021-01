Plug Power und Renault sorgen für eine Kursexplosion!

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

Diese Nachricht hat gestern die Anleger verblüfft! Der amerikanische Brennstoffstellenhersteller Plug Power wird sich zukünftig mittels eines Joint Ventures mit dem französischen Autobauer Renault verbünden. Diese Nachricht dürfte sich letztlich für beide Parteien als WIn-Win-Situation darstellen, denn Renault wird nachhaltiger und Plug Power gehört zu einem großen Namen der Branche!

Was durch diese Nachricht hervorgerufen wurde, ist zu einer unfassbaren Kursexplosion geworden! Die Aktie von Plug Power geht durch dieses Bündnis komplett durch die Decke und konnte sich innerhalb von ein paar Wochen mehr als verdoppeln. Für die Anleger dieser Aktie handelt es sich also um einen absoluten Glücksgriff, bei dem man hoffen muss, dass es so weitergehen kann.

Aber an dieser Stelle sind sich die Anleger absolut einig. Plug Power wird noch einiges an Gewinnen abwerfen können, denn nachhaltige Antriebsmöglichkeiten werden so schnell nicht vom Markt verdrängt. Der gestrige Anstieg von 21,81 Prozent war einfach nur unglaublich! Dadurch konnte der Wert auf dem Aktienmarkt um 9,68 Euro auf sagenhafte 54,03 Euro gesteigert werden!

