Plug Power und Nel Asa starten durch – oder?

Liebe Leser,

wer in Wasserstoffe investiert, konnte sich am gestrigen Tag freuen. Die Werte von Ballard Power, Nel Asa, aber auch von PowerCell Sweden starteten durch. Die Rallye kann beginnen, hörte man gelegentlich aus verschiedenen Kommentaren. So weit dürfte es noch nicht sein. Dennoch sind die Kursgewinne vom gestrigen Tag sicherlich am Ende erfreulich. Die nächste Stufe der Wasserstoff-Unternehmen könnte nun endlich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung