Plug Power stürzt schon wieder ab!

Das ist wirklich eine Achterbahnfahrt, die man als Anleger von Plug Power tagtäglich durchleben muss. Nachdem man sich in den letzten Tagen vom Tiefpunkt bei knapp über 30 Euro mittlerweile wieder auf knapp 44 Euro rehabilitieren konnte, kommt nun wieder der große Absturz. Auf diese Art und Weise wird man seine Anleger nicht langfristig bei sich halten können!

Für Plug Power gilt es nun, alles dafür zu tun, dass die Anleger langfristiges Interesse an der Aktie entwickeln und nicht immer kurzfristig Gewinne einsammeln wollen, um dann wieder zu verschwinden. Hier ist noch zu viel Aktionismus drin, der keine Kontinuität in den Kursverlauf bringt und somit langfristige Anleger verschrecken kann! Es ist an der Zeit für neue Wege!

Einfach dramatisch, wie es momentan mit Plug Power läuft! Die Anleger stehen vor einer ungewissen Zukunft und verlieren so langsam das Vertrauen in diese eigentlich sehr aufstrebende Aktie. Wie kann es hier weitergehen? Auf jeden Fall muss man erstmal einen Verlust von 2,30 Prozent und 1,00 Euro verkraften, wodurch die Aktie nur noch bei 42,57 Euro steht!

