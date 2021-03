Plug Power schreibt weiter tiefrote Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Was für eine dramatische Entwicklung bei Plug Power! Die Aktie kämpft weiter mit starken Kurseinbußen und weiß weiterhin nicht so richtig, wo sie hin will. Nachdem der große Absturz von bis zu 60 Euro auf nur noch 30 Euro gut verkraftet werden konnte, lag die Aktie zwischenzeitlich sogar wieder über 40 Euro. Nun kommt die nächste, starke Kurskorrektur!

Was bedeutet die heutige prekäre Lage für Plug Power? Ist das nur ein Rücksetzer aufgrund kurzfristiger Gewinnmitnahmen verärgerter Anleger? Danach sieht es allem Anschein nach aus. Man muss sich vermutlich keine großartigen Sorgen um den weiteren Kursverlauf machen, dieser wird steil nach oben zeigen. Auch wenn momentan tiefrote Zahlen zu verzeichnen sind!

Plug Power hat also weiterhin das entscheidende Potenzial, was die Aktie über Kurz oder Lang in die Höhe schießen lassen wird. Die Anleger sollten Geduld mitbringen, denn wenn dieses Potenzial final ausgenutzt wird, wird es hier richtig rund gehen. Auch wenn man am Freitag Einbußen in Höhe von 1,85 Prozent und 0,75 Euro verkraften musste. Die Aktie steht nun bei 39,46 Euro!

