Plug Power: Das schlägt ein wie eine Bombe!

Plug Power zählt derzeit zu den absoluten Top-Performern am Aktienmarkt. Dabei sorgt eine weitere Nachricht für positive Schlagzeilen. Sofort zog der Plug Power an den Börsen weiter an und widersetzte sich damit der allgemeinen Marktschwäche. Anleger könnten diese Chance jetzt zum Einstieg nutzen.

Anmerkung der Redaktion: Angesichts der großen Gewinnchancen bei Plug Power bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur PLUG POWER-Aktie.

Wie soeben bekannt wurde, ist der Hedgefonds D.E. Shaw bei den Brennstoffspezialisten aus den USA eingestiegen. Dabei erwarb der Hedgefonds ein Aktienpaket von 20,2 Millionen Aktien uns sicherte sich damit rund fünf Prozent des gesamten Unternehmens. Der Hedgefonds versicherte allerdings, dass man sich nicht in die Unternehmensgeschäfte einmischen wolle.

Dieser Einstieg war für die Aktienkursentwicklung von Plug Power absolut förderlich. Denn in einem schwachen Marktumfeld sprang die Aktie gestern fast zwei Prozent nach oben und scheint damit die Talfahrt ausgehend vom Allzeithoch von rund 14 Dollar aufhalten zu können. Derzeit kostet ein Anteilsschein 11,76 US-Dollar.

Fazit: Bei Plug Power spricht jetzt wieder vieles für weiter steigende Kurse.