Plug Power’s fehlende Kommunikation sagt viel aus. Lidl stellt um. Erstes Logistikzentrum in Frankreich und weiter?

.

03.04.2022 – Plug Power Aktie: Letzte Woche meinten wir noch: „Plug Power arbeitet gerade seine Pipeline ab – etwas ruhig geworden um den Wasserstoffwert. Und prompt stahl der Joint Venture Partner Fortescue Future Industries Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) die Show: Fortescue plant jährlich 5 Mio Tonnen grünen Wasserstoffs nach Deutschland zu liefern – e.on potentieller Partner bei dem Milliardendeal. Andy Marsh scheint aus der Übung zu sein, denn am Freitag findet sich nur ein Hinweis auf www,kommunalwirtschaft,eu unter Tagesanzeiger: „Lidl eröffnet mit Lhyfe und Plug Power erstes europäisches Logistikzentrum auf Basis von grünem Wasserstoff„. Früher hätte es dafür bei Plug Power einen „grossen Bahnhof“ gegeben. Als seinerzeit Walmart oder amazon ihre ersten Logistikzentren auf Wasserstoff mit Plug Power’s Technik umstellten, gab es grosse Presseerklärungen und gegenseitige Lobpreisungen. Insbesondere da man hier sowohl die Elektrolyseure als auch die Brennstoffzellen liefert.

Was bei amazon und Walmart berechtigt war – kontinuierlich werden mehr und mehr Logisitkzentren der Konzerne umgerüstet. Und jetzt fängt einer der grössten Lebensmittelhändler Europas mit „dem ersten Zentrum“ an

Und dieses „klein Aufhängen“ zeigt die mittlerweile erreichte Stärke und Grösse Plug Powers. denn mittlerweile bietet man bei Milliardenprojekten als Technologielieferant mit. Ein potentieller weiterer grosser Logisitkpartner ist bestimmt interessant, aber nicht mehr entscheidend. Früher ging es darum Wasserstoff populär zu machen, mittlerweile ist Wasserstoff weltweit gesetzt und die aufgelegten Förderprogramme lassen keine Frage mehr; Wasserstoff wird fossile Energien in vielen Bereichen ersetzen! Fragt sich nur noch wann, nicht mehr ob.

Trotzdem nochmal zum „Lidl-Anfang“ – Plug Power Aktie „ist schon weiter“

Lidl stelle im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie 2030 seine batterieelektrischen Hubwagen auf Wasserstoffantriebe um. Während der Wasserstoff von Plug Powers Elektrolyseuren vom Kooperationspartner Lhyfe produziert werden wird, die wie bereits am 27.10.2021 von Lhyfe und Plug Power angekündigt im Gesamtvolumen von 300 MW bis 2025 in Europa grünen Wasserstoff liefern sollen, nutzt Lidl für die Umstellung der Hubwagen Plug Powers Brennstoffzellen. So lässt es sich der Verlautbarung auf www.kommunalwirtschaft.eu entnehmen.



Elektrolyseure von Plug Power, Brennstoffzellen von Plug Power – wenn das nicht nur für den einen Logisaitkstandort gelten würde, dann…

Jedenfalls stellt die Lidl Stiftung & Co. KG, eines dergrössten Einzelhandelsunternehmen Europas, seinen Fuhrpark im Logistikzentrum Carquefou in Frankreich auf Brennstoffzellen um. Und im Rahmen eines Nachhaltigkeitskonzepts sollen bereits seit Anfang des Jahres 80% der Logistikflotte – oder knapp 100 Fahrzeuge – mit grünem Wasserstoff betrieben werden, dazu soll bis Ende des Jahres die gesamte Flotte umgestellt werden. Argument für die Umstellung von Batterien auf Brennstoffzellen sei der Zeitgewinn durch den H2-Betankungsvorgang gegenüber zeitaufwendigen Ladezeiten für die Batterien.

„Lidl stellt mit der Transformation des Logistikdepots eindrucksvoll unter Beweis, dass Effizienz und Nachhaltigkeit kein Widerspruch sind. Das Unternehmen investiert seit über 10 Jahren in seine Infrastruktur und eine Optimierung von Umweltstandards. Unsere gemeinsame Kooperation nimmt gleichzeitig eine branchenübergreifende Vorbildfunktion ein, unterstreicht diese Bestrebungen und verdeutlicht die Vorteile der Umstellung auf erneuerbaren Wasserstoff. Damit eröffnet Lidl neue Wege für eine wirtschaftliche Dekarbonisierung des privaten Sektors“, so wird Luc Graré, Head of International Business bei Lhyfe von www.kommunalwirtschaft.eu zitiert.

Und so fragt man sich eigentlich nur, was mit den zahlreichen anderen Logistikzentren Lidl’s – man kann sagen weltweit – passieren wird? Denn Plug Power scheint hier auf jeden Fall in der Pole Position. Insbesondere Innerhalb Europas mit seinem Kooperationspartner Lhyft und beispielsweise in den USA durch „erprobte Strukturen“, die bereits Walmart oder amzon die Umstellung erleichterten. BLEIBT SPANNEND FÜR DIE PLUG POWER AKTIE.