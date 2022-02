Plug Power’s „Paukenschlag“. Durch Übernahme und neue Kooperation schliesst man die letzte Lücke in der H2-Kette

Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) hat mit der heutigen Meldung das Potential die „grosse Pipeline potentieller Elektrolyseaufträge Nel’s von Gestern zu toppen. Den Amerikanern ist der letzte Lückenschluss des immer wieder angekündigten „Komplettanbieter“-Anspruchs zu schliessen. Wie?

Plug Power Inc. kümmert sich weiter darum seine “Wasserstoffinfrastruktur” komplett aus einer Hand anzubieten. Hierfür bestehen bereits diverse Kooperationen, Joint Ventures und es wurde in der Vergangenheit bereits öfters “Kompetenz” zugekauft. Jetzt will man den letzten Mosaikstein für das Komplettbild – von der Elektrolyse über die Verflüssigung, Auslieferung bis zur Brennstoffzelle – gefunden haben: Durch einen Unternehmenskauf und eine breitangelegte Kooperation in Kombination.

Heute meldet Plug Power eine Kooperation mit Atlas Copco Mafi-Trench Company LLC, einer Tochter von Atlas Copco, und mit Fives, einem weltweit führenden Anbieter von gelöteten Wärmetauschern und kryogenen Kühlboxen, zur gemeinsamen Entwicklung von Wasserstoffverflüssigungsanlagen, die den Transport aufgrund wesentlich höherer Energiedichte für Wasserstoff günstiger und einfacher machen, als wenn man beispielsweise H2-Gas nur komprimiert an den Endverbraucher liefern würde.

Kurz zuvor Übernahme eines passenden “Mosaiksteins” durch Plug Power

Und die heute gemedlete Zusammenarbeit folgt unmittelbar auf die Übernahme von Joule Processing LLC durch Plug Power im vergangenen Monat. Bei Joule handelt es sich um einem Anbieter von Prozesslösungen und technischen Anlagen für Öl- und Gas-Midstream-Unternehmen. Und sinnigerweise soll die kryogene (Kühlung) Prozesstechnologie, die Joule für die Gasverarbeitungsindustrie entwickelt hat, direkt auf die Wasserstoffverflüssigung anwendbarsein. Und laut Plug Power das Potenzial haben, die Kosten für verflüssigten Wasserstoff um 25 % zu senken.

Durch diese Übernahme soll für Plug Power rund 200 Mio USD an Investitionen in den nächsten vier Jahren einsparen, indem man die Kapazitäten zur Wasserstoffverflüssigung “ins Haus gebracht” hat. Und das zu einem “Discount”, denn Plug Power erwarb Joule für einen Gesamtpreis von bis zu 160 Mio USD, mit 30 Mio USD Vorabzahlung und 130 Mio USD an zukünftigen Earn-Outs, basierend auf der Erfüllung von Effiziensanforderungen der Verflüssiger, Minndest-Verkäufe an Drittanbieter und Erreichen von Bruttomargenzielen. Der “Verflüssigungsprozess” von Joule soll erstmals in der in Entwicklung befindlichen “grünen Wasserstoffanlage” von Plug Power in Texas eingesetzt werden.

“Plug Power manufactures the best electrolyzer solution in the world today,”

sagt heute ein bekannt selbstbewuster Andy Marsh, CEO von Plug Power. “And, we have the complete delivery network in place. The liquefier system is key to offering hydrogen in liquid form, which is ideal because of its superior energy density versus gaseous hydrogen, lower transportation cost and potential for powering trains, ships and airplanes. Joule’s capabilities complete this end-to-end green hydrogen solution for Plug Power, making us the only company in the world with such comprehensive offerings.”

“We are excited to join the Plug Power family as a key addition to the total end-to-end solution for the green hydrogen economy,” ergänzt Ben Victor, ehemals CEO von Joule Processing und aktuell Vice President der Sparte Hydrogen Energy Solutions von Plug Power. “We are now positioned with a large platform to deploy our low energy hydrogen liquefaction solution on a global scale, for both our internal projects and sales to third parties.”

Kooperation soll Plug Power’s Angebotspalette abrunden

Durch die geplante, langfristige Kooperation wollen Plug Power, Atlas Copco Gas and Process und Fives einige der größten Probleme angehen, mit denen die Industrie zur Herstellung von flüssigem Wasserstoff konfrontiert ist. Hierbei geht es um Verbesserung der Effizienz, Reduktion der Kosten und Verkürzung der Vorlaufzeit von Wasserstoffverflüssigern. Und diese Zusammenarbeit soll die technologische und fertigungstechnische Erfahrung von Atlas Copco und Fives als Komponentenlieferanten “mit Plug’s Joule-Expertise” zusammenbringen. Damit Plug Power die effizienteren “Wasserstoffverflüssiger” in seine im Bau befindlichen und geplanten Produktionsanlagen für grünen Wasserstoff integrieren kann und auch an Dritte verkaufen kann.

Bereits erster Einsatz 2023 – Plug Power macht es rund. Hierbei haben die Partner bereits erhebliche Entwicklungsanstrengungen unternommen und deshalb ist Plug Power zuversichtlich. Ab 2023 werde man Wasserstoffverflüssigerzüge mit Kapazitäten von 15 bis zu 30 Tonnen pro Tag in Betrieb nehmen. Und zukünftig sollen die Anlagen in der Lage sein. Bis 2025 rund 500 Tonnen flüssigen grünen Wasserstoff pro Tag und bis 2028 weltweit 1.000 Tonnen pro Tag zu liefern. Denn Skalierung der Prozesse ist das Thema bei allen Wasserstoffwerten!.

Starke Partner – Plug Power landet wohl Punktlandung

“Atlas Copco Gas and Process and Fives bring core expertise that complements Plug Power’s capabilities and vision to be a total end-to-end solution for the green hydrogen economy,” sagt hierzu Sanjay Shrestha, Chief Strategy Officer von Plug Power. “Liquefaction capabilities were the last major element we needed to complete our turnkey product suite for delivering green hydrogen plants globally.”

Im Rahmen der Vereinbarung soll Plug Power Wasserstoffverflüssiger für den eigenen Gebrauch und für Dritte entwickeln, herstellen, installieren, betreiben und warten.Hierbei soll Atlas Copco Gas and Process kundenspezifische Turboexpander und Kompressoren für die Wasserstoffverflüssigungsanlagen entwickeln und herstellen. Und Fives soll die gelöteten Aluminium-Wärmetauscher herstellen und ihre Integration in Coldboxen optimieren.

„Grosser Schritt“

“This collaboration is another step in our pledge at Atlas Copco Gas and Process to support decarbonization and net zero emissions by 2050,” sagt Robert Radimeczky, President von Atlas Copco Gas and Process. “To be able to supply a comprehensive solution in hydrogen liquefaction supports both our customers in the emerging new energy markets and the goal of climate protection.”

“As a technological leader in the cryogenics market for over 60 years, Fives has been at the forefront of hydrogen for decades with over 45 references in this booming market,” sagt Frédéric Thrum, Deputy General Manager of Fives und President der Energy Division. “In line with our ambition to decarbonize the industry, we are confident in our ability, together with Plug Power and Atlas Copco, to provide cutting-edge cryogenic equipment for high-performance hydrogen liquefaction plants.”



