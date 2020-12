Plug Power: perfekter Start!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Wow, das ist mal wieder echt der Wahnsinn, was Plug Power auf dem Aktienmarkt abrufen kann. Der US-amerikanische Hersteller von Brennstoffzellen fackelt heute wieder ein Feuerwerk ab und kann große Gewinne verzeichnen. So hatte man sich das als Anleger gewünscht, aber auch mal wieder erhofft nach all den Tagen der Stagnation. Jetzt geht’s hier richtig los!

Plug Power ist und bleibt eine große Nummer auf dem Aktienmarkt und beweist weiter sein großes Potenzial. Diese Wasserstoff-Aktie ist in einer Branche positioniert, die weiter wachsen wird und enorme Gewinne abwerfen kann. Plug Power wird zukünftig eine weitaus größere Rolle spielen und deutet das bereits heute an. In den vergangenen Wochen konnte sich die Aktie mehr als verdoppeln!

Diese Aktie macht den Anlegern momentan also richtig Spaß und wird das auch weiter tun. Brennstoffzellen und Wasserstoffantrieb sind die nachhaltige Zukunft und werden weiter Marktanteile gewinnen. Das begründet auch den heutigen Kursanstieg von 2,00 Prozent. Dadurch wächst die Aktie um 0,425 Euro gegenüber dem Vortag und steht nun bei bockstarken 21,635 Euro!

