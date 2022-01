Plug Power muss Mittwoch Erwartungen erfüllen. Signalwirkung für die „Wasserstoffs“ inclusive.

Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) wird am Mittwoch um 10:00 Uhr Eastern Time, 16:00 Uhr bei uns, im Fokus stehen: „Business Update 2022“ angekündigt. Gerade da derzeit die Wasserstoffwerte wieder unter kräftigem Kursdruck stehen, wäre eine positive Überraschung mehr als hilfreich.Zuletzt gab es von Plug Powers australischen Kooperationspartner Fortescue einen „Wasserstoffumrüstungsauftrag“ für eine grosse Düngemittelfabrik down under, ansosnten datieren die letzten Meldungen auf den 14.12.2021: Einstieg Plug Powers in den vielversprechenden Bus Markt mit seinen Brennstoffzellen (später mehr), am 14.12. ein neuer Disrtributionspartner für das US-H2-Netzwerk, Sollte sich einiges aufgestaut haben an „Fortschritten“.

Management von Plug Power ist bekannt dafür, kurz vor solchen Events „News“ zu melden.

Und es gibt ja einige interessante Joint-Venture-Projekte bei Plug Power, wo noch etwas passiert sein sollte seit dem letzten Update am 09.11.2021, als die Q3 Zahlen in einem ähnlichen Event veröffentlicht und kommentiert wurden. Neben dem Update zu den grossen Themen H2-Netz, Acciona, SG Group, Renault, Fortescue sollte die Jahresplanung 2022 – möglicherweise wieder mal eine Prognoseerhöhung? – konkretisiert werden. Dazu sollten zumindest ein paar vorläufige Zahlen zum letzten Jahr kommen. Hier sehen die Erwartungen der Analysten derzeit folgendermassen aus:



Analystenkonsens: Für 2021 wird ein Umsatz von rund 496 Mio USD erwartet (für das Q4: rund 156 Mio USD). Mit einem Verlust von erwarteten 305 Mio USD für das Gesamtjahr. Und für 2022 wird derzeit ein Umsatz von rund 891 Mio USD bei einem Verlust von rund 149 Mio USD erwartet.

Plug Power’s Aktionäre erwarten für 2024 erstmals Gewinne bei Plug Power, die sich dann jährlich kräftig steigern sollen

Ab 2024 soll sich das Vertrauen der Anleger ersmals in einem Gewinn von rund 100 Mio USD bei einem erwarteten Umsatz von knapp 2 Mrd USD auszahlen. Für 2ß25 sollen dann schon 330 Gewinn bei einem Umsatz von gut 2,8 Mrd USD erreicht werden. Viel Phantasie erforderlich für die Zukunft Plug Powers. Immer noch. Bei einem Aktienkurs von derzeit 23,44 USD (Handelsschluss Freitag) und einer Kapitalisierung von immer noch 13,8 Mrd USD, kann Plug Power sich keine Schwächen leisten. Gerade deshalb sind „solche Events“, wie das am Mittwoch anstehende „Business Update“ für Andy Marsh wichtig. Und entscheidend für die „Refinanzierungsquelle“ eigene Aktie.

Die grobe Linie des Wasserstoffwertes ist klar. Wasserstoff Aktien 2022 – Teil2: Plug Power nutzt volle Kassen, um mehr als „nur“ Lieferant zu sein. Produzent, Partner,…. Und konkret wird es am 19.01.2022, um 10:00 Uhr Eastern Time mit einem Zugang zum Webcast für alle interssierten. ANMELDUNG ZUM WEBCAST PLUG POWERS AM MITTWOCH, 16:00 Uhr.

Und was hat es mit den „Bussen“ auf sich? Der letzten Meldung 2021?

Am 15.12.2021 hiess es aus Rochester: Edison Motors, ein koreanischer Elektroautohersteller, und Plug Power kooperieren, um gemeinsam Elektro-Stadtbus mit Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb zu entwickeln und am Markt einzuführen. Hierbei soll der erprobte 125-kW-ProGen-Brennstoffzellenmotor von Plug Power die Elektrobusplattform von Edison Motors mit Strom versorgen. Die Unternehmen gehen davon aus, dass sie bis zum zweiten Halbjahr 2022 einen Brennstoffzellen-Elektrobus-Prototyp fertigstellen und bereit sein werden, bis zum ersten Halbjahr 2023 eine Massenmarktplattform auf den Markt zu bringen.

Und Plug Power’s CEO Andy Marsh meinte seinerzeit: “Plug Power has a goal to expand our global footprint to stimulate the Asian hydrogen and fuel cell market. We acknowledge this is one of the fast-growing markets in the world and believe that this partnership with Edison Motors, will pave the way to achieving global net zero.”

Dazu ergänzte der Chairman von Edison Motors, Young-kwon Kang: “The two companies’ technological prowess and skills are expected to create stunning synergy. This will enable us to give more choices to consumers by providing different types of hydrogen mobility platforms befitting their needs.”

“The fuel cell electric city bus project is just the beginning of strategic cooperation between Edison Motors, and Plug Power,”

so richtet der Chairman von Edison sein Augenmerk direkt auf weitere gemeinsame Projekte. LKW. Schiffe. Drohnen. Möglicherweise gibt es hierzu mehr am Mittwoch. Und Edison ist bereits im zweiten Jahr der grösste Anbieter von Elektrobussen in Südkorea, einem Vorreiter in der Decarbonisierung des Verkehrs.

Und am Mittwoch liegt es nun in den Händen des Kommunikations-„Meisters“ Andy Marsh das Momentum wieder auf Plug Powers Seite zu ziehen. Auf jeden Fall sollte man den Termin diese Woche im Auge behalten.



