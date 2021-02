Plug Power meldet sich beeindruckend zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Was für ein enormer Erfolg für Plug Power! Am Freitag konnten die Verluste, die über die Woche auf dem Aktienmarkt entstanden sind, wieder aufgeholt werden. Plug Power macht wieder einen satten Sprung nach oben und kann alle Anleger beruhigen, die über die Woche gesehen heftige Verluste erleiden mussten. Dies war nur eine kurze Momentaufnahme, die schnell beseitigt wurde!

Eine unglaubliche Achterbahnfahrt, die die Aktie von Plug Power in diesen Tagen erlebt hat. Das dürfte den bestehenden Anlegern so einiges an Nerven gekostet haben! Aber für die neuen Anleger war diese Kursentwicklung der perfekte Moment für den Einstieg, denn zwischenzeitlich stand die Aktie bei weniger als 40 Euro! Somit dürfte man schon nach so kurzer Zeit große Gewinne eingefahren haben!

Plug Power ist und bleibt ein Phänomen! Die Aktie entwickelt sich wieder prächtig und kann das Anlegervertrauen erneut auf seine Seite ziehen. Wird man diesen bockstarken Kurs weiter fahren können? Denn am Freitag ging es nochmal um 10,65 Prozent und 4,44 Euro nach oben! Der Kurs konnte sich mit seinem neuen Wert von 46,13 Euro nah an die Schwelle von 50 Euro heranpirschen!

