Plug Power macht wieder schlapp!

Das hatte man im Hause Plug Power ganz sicher nicht kommen sehen! Nachdem gestern ein höchst erfolgreicher Tag war, den man mit fast 56 Euro abschließen konnte, gab es heute den erneuten Einbruch. Hat das Wasserstoff-Unternehmen etwa mittlerweile seinen Zenit überschritten oder darf man sich als Anleger noch weitere Gewinne durch diese Aktie erhoffen?

Anmerkung der Redaktion: Nach dem herausragenden Jahr 2020 für Plug Power, werden aktuell weiterhin neue Maßstäbe gesetzt und die Aktie befindet sich auf einem Rekordniveau. Die Chancen, dass Plug Power auch 2021 zu den großen Favoriten gehört, ist sehr hoch. Unser aktueller Sonderreport behandelt die Aktien mit den größten Gewinnchancen in diesem Jahr. Hier geht’s zum Download.

Es zeichnet sich aber immer deutlicher ab, dass Plug Power eine der großen Aktien ist, die den Anlegern noch eine Menge Spaß bescheren wird. Plug Power kann kontinuierlich seinen tollen Aktienwert halten und dringt dabei täglich in neue Sphären vor. Wie weit kann es für die Wasserstoff-Aktie noch gehen? Die Branche ist ein absolutes Buy und wird weiter Gas geben!

Es ist also der ideale Zeitpunkt, um noch in diese Aktie einzusteigen und Gewinne zu realisieren. Das Potenzial ist riesig und wird von Tag zu Tag aufs Neue bestätigt. Lassen Sie also keine weitere Zeit verstreichen und investieren Sie! Heute gibt es dafür einen kleinen Einstiegsrabatt von 0,54 Prozent und 0,30 Euro! Damit steht die Aktie bei soliden 55,64 Euro!

Fazit: Plug Power ist immer noch eines der gefragtesten Unternehmen an der Börse. Doch zählt die Aktie auch zu den gefragtesten für das Jahr 2021? In unserem neuen Sonderreport können Sie lesen, welche Aktien im nächsten Jahr besonders vielversprechend sind. Hier kostenlos abrufen.