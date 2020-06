Plug Power legt weiter kräftig zu!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Aktuell ist es etwas ruhig geworden um den amerikanischen Hersteller von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen. Die letzte größere Nachricht liegt schon etwas zurück, doch an der Börse läuft es weiterhin rund. Derzeit steht man kurz davor einen neuen Rekordwert aufzustellen.

Der Aktienkurs liegt aktuell bei starken 4,877 Euro und verzeichnete zuletzt eine Steigerung von 0,070 Euro und 1,45 Prozent. Das bedeutet insgesamt den zweitbesten Wert der letzten 3 Monate. Dieser war am 10.06. Zu beobachten und lag bei 4,96 Euro. Denkbar ist, dass dieser Wert bald getoppt wird, denn nach kurzzeitigem Einbruch befindet sich die Aktie wieder auf der Überholspur.

Anfang Juni wurde Plug Power von Barclays bereits als Pionier in der Wasserstoff-Branche bezeichnet, wodurch man sich mittlerweile ein gewisses Standing erarbeiten konnte. Denn bereits jetzt gehören Großunternehmen wie Amazon und Walmart zum Kundenfeld. Die ersten Gewinne werden bereits für 2023 erwartet.

Fazit: Plug Power wird als Pionier der Wasserstoff-Branche bezeichnet und verzeichnet aktuell Rekordwerte an der Börse.