Plug Power legt Traumstart hin!

Plug Power beginnt den Tag heute mit einem Paukenschlag. So zeigt die Kurstafel für die Aktie einen kräftigen Anstieg von 8,27% an. Damit müssen für eine Wertpapier nun 5,19 Euro hingeblättert werden. Sehen wir hier nun den Auftakt zu einer Rallye?

Ist Plug Power die aussichtsreichste Wasserstoff-Aktie? Lesen Sie in diesem kostenlosen Wasserstoff-Report, welche Aktien von dem Boom am meisten profitieren werden.

Dieser Anstieg bedeutet für die Aktie ein neues Top. Schließlich kostet Plug Power damit so viel wie noch in diesem Jahr. Außerdem bedeutet das auch ein neues 60-Monatshoch. Damit stellt sich das nächste Kursziel jetzt auf 5,72 Euro. Die Spannung bei Plug Power ist also kaum zu überbieten.

Achtung! Sonderreport zum Thema Wasserstoff-Aktien. Diese Aktien dürften vom Boom am meisten profitieren! Hier herunterladen. GRATIS

Börsianer, die von den Zukunftsaussichten bei Plug Power überzeugt sind, bekommen heute eine weitere Bestätigung. Zusätzlichen Auftrieb verleiht die 200-Tage-Linie, die aktuell bei 2,63 verläuft. Wer hingegen eher bearish eingestellt ist, kann sich heute einen Baisse-Einstieg überlegen.