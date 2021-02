Plug Power: kurz vor dem absoluten Durchbruch!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Hier geht’s jetzt bald richtig rund! Die Aktie von Plug Power ist wieder im grünen Bereich und wird durch die Decke gehen. Die Partnerschaft mit Renault wird Plug Power in naher Zukunft weiter Auftrieb geben. Die Umsätze steigen immer weiter und Plug Power kann jede Menge Potenzial für die nähere Zukunft vorweisen. Der Durchbruch steht ganz kurz bevor!

Anmerkung der Redaktion: Nach dem herausragenden Jahr 2020 für Plug Power, werden aktuell weiterhin neue Maßstäbe gesetzt und die Aktie befindet sich auf einem Rekordniveau. Die Chancen, dass Plug Power auch 2021 zu den großen Favoriten gehört, ist sehr hoch. Unser aktueller Sonderreport behandelt die Aktien mit den größten Gewinnchancen in diesem Jahr. Hier geht’s zum Download.

Plug Power steht mit seinem stabilen Aufwärtstrend stellvertretend für die gesamte Branche der Brennstoffzellen-Hersteller. Diese Branche stellt die Zukunft der nachhaltigen Antriebe dar und wird noch ein riesiges Gewinnpotenzial nachweisen können. Also bloß nicht einknicken und weiter für die Zukunft mit diesen Aktien eindecken! Es kann jeden Moment so weit sein!

Wie weit kann es für Plug Power noch durch die Decke gehen? Die Anlegerstimmung steigt jeden Tag weiter und die Branche ist eine Goldgrube, die noch eine große Rolle in der Zukunft spielen wird. Wer sein Geld sinnvoll investieren will, sollte in eine Aktie mit diesen Kurssprüngen investieren. Heute geht es wieder um 0,60 Prozent und 0,32 Euro hinauf bis auf 53,79 Euro!

Fazit: Plug Power ist immer noch eines der gefragtesten Unternehmen an der Börse. Doch zählt die Aktie auch zu den gefragtesten für das Jahr 2021? In unserem neuen Sonderreport können Sie lesen, welche Aktien im nächsten Jahr besonders vielversprechend sind. Hier kostenlos abrufen.