Plug Power: jetzt wird abgerechnet!

Plug Power steht in diesen Tagen kurz vor dem Abgrund. Jeden Tag wird ein bisschen mehr bestätigt, dass die Aktie viel zu hoch gehandelt wurde und nun Tag für Tag Kurskorrekturen zu erwarten hat. Wie soll das nur weitergehen? In der New Yorker Konzernzentrale dürften bereits die Schweißperlen auf der Stirn stehen, angesichts dieser dramatischen Kursentwicklung!

Wie ist Plug Power nur in diese Abwärtsspirale gekommen? Die Aussichten dieser Wasserstoff-Aktie sind überschaubar. Es benötigt nun ein paar Sensationsnachrichten, um diesem Negativtrend entkommen zu können und endlich wieder Gewinne einzusacken. Der Hersteller von Brennstoffzellen ringt derzeit mit seiner Existenz, denn viele Anleger haben große Stücke auf die Aktie gehalten!

Hat man nun sämtliches Anlegervertrauen verloren? Beim Anblick des Kursverlaufs der letzten Woche ist das auf jeden Fall keine Überraschung! Die Aktie ist ein Fass ohne Boden und verliert jeden Tag weiter an Wert. Derzeit sollte man sich hier in Sicherheit bringen, denn auch heute geht die Aktie um 6,48 Prozent und 3,22 Euro in die Knie, wodurch der Kurswert nur noch bei 46,51 Euro liegt!

