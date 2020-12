Plug Power – jetzt brennt der Baum!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Aktie ist momentan in einem dramatischen Absturzmodus! Die Anlegerstimmung kippt und keiner weiß so richtig, was hier los ist! Der Aktienkurs von Plug Power bricht völlig in sich zusammen und das Geld der Anleger wird verbrannt wie seit langem nicht mehr bei dieser Aktie. Man sollte wirklich genau überlegen, ob man weiter bei dieser Aktie bleiben will oder ob das die letzte Chance zum Abstoßen ist.

Download-Tipp: Alles über die Zukunftstechnologie Wasserstoff und die aussichtsreichsten Unternehmen aus dem Bereich lesen Sie in unserer exklusiven „Wasserstoff-Report“. Einfach hier klicken.

Was ist hier denn los? Die Anlegerstimmung bricht komplett in sich zusammen und der Abwärtstrend ist quasi unaufhaltsam. Bereits gestern hatte sich angekündigt, dass es sich bei Plug Power in diese Richtung entwickeln könnte. Heute bestätigt sich dieser Trend weiterhin! Die Branche an sich ist aber weiterhin für große Gewinne bekannt und das Risiko ist eigentlich nicht allzu groß!

Plug Power gibt es also für einen heftigen Einstiegsrabatt zu haben. Sollte man jetzt zuschlagen? Oder erst einmal die weitere Entwicklung abwarten? Momentan ist der Kursverlauf ja eher abschreckend. Heute geht es bereits um 2,69 Prozent nach unten! Die Aktie verliert also weiter 0,545 Euro und steht nur noch bei dramatischen 19,75 Euro und unterschreitet somit die Marke von 20 Euro!

Fazit: Bei Plug Power passt derzeit Vieles zusammen. Aber ist Plug Power wirklich der aussichtsreichste Kandidat aus dem Wasserstoffsektor oder gibt es lohnenswertere Alternativen? Wir haben zahlreiche Wasserstoffaktien analysiert und die Aktien mit den größten Gewinnchancen für Sie zusammengestellt. Hier finden Sie die Ergebnisse.